Hai chị em nữ sinh mất tích khi đi đón mẹ: Hé lộ tin nhắn từ số máy lạ gửi cho gia đình

Xã hội 22/02/2019 17:27

Sau khi lái xe máy để đi đón mẹ, nữ sinh lớp 11 và em gái bỗng nhiên mất tích. Người thân nhiều lần gọi vào điện thoại các em nhưng không được.

Trưa nay (22/2), trao đổi với báo chí, Trưởng Công an TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Đại tá Nguyễn Văn Bôn cho biết đơn vị này đã nhận được thông tin từ gia đình và đang thu thập hình ảnh để đăng thông tin tìm kiếm hai chị em nữ sinh mất tích trên đường đi đón mẹ.

Hai chị em nữ sinh mất tích khi đi đón mẹ: Hé lộ tin nhắn từ số máy lạ gửi cho gia đình - Ảnh 1
Hai nữ sinh mất tích - Ảnh: Internet

Trước đó vào khoảng 16 giờ ngày 20/2, em H’Trinh Niê (học sinh lớp 11 Trường THPT Lê Duẩn, phường Khánh Xuân) cùng em gái là H’Hường Niê (15 tuổi) chạy xe máy mang biển số: 47AB – 13233 để đón mẹ đi làm về tại khu vực rẫy thuộc thôn 2, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Sau đó không thấy hai em đến đón mẹ cũng không trở về nhà nên gia đình đã gọi điện thoại nhưng không ai bắt máy. Ngay sau đó, gia đình đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Đến khoảng 12 giờ 30 phút ngày 21/2, gia đình nhận được tin nhắn từ số máy lạ với nội dung: “Em đừng lo, chị đi làm, chiều chị về”. Khi gia đình gọi vào số máy này, có người bắt máy nhưng không ai trả lời.

Hai chị em nữ sinh mất tích khi đi đón mẹ: Hé lộ tin nhắn từ số máy lạ gửi cho gia đình - Ảnh 2
Người cha đau đớn khi không có thông tin gì của hai con gái trong nhiều ngày liền - Ảnh: Internet

Hiện gia đình đang rất lo lắng cho hai chị em nhưng chỉ có thể trông chờ vào sự giúp đỡ của cơ quan chức năng và cộng đồng mạng.

“Dù cuộc sống rất khó khăn nhưng gia đình tôi sống rất hạnh phúc. Từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ đánh con 1 cái, mẹ các cháu cũng thỉnh thoảng la mắng chứ không bao giờ đánh con. Chúng tôi hết sức lo lắng cho 2 con”, ông Đoàn Văn Tỉnh (61 tuổi, ngụ phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột, cha của hai nữ sinh) chia sẻ trên Người lao động.

Được biết, tại trường H’Trinh là một học sinh ngoan hiền, hòa đồng với bạn bè. Sau khi hay tin về vụ việc, thầy cô và bạn bè đã nhiều lần gọi điện nhưng chỉ có một lần đổ chuông và không ai nghe máy.

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