Sau dòng tin nhắn kỳ lạ của con trai 12 tuổi trên Facebook, chị San không nhận được thêm thông tin gì của con. Dù gia đình đã cố sức tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Chiều qua (18/1), trao đổi với báo chí, chị Lê Cao Mỹ San (34 tuổi), trú phường Vỹ Dạ, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết con trai chị là Phan Thanh Nhật Hoàng (12 tuổi) đã mất tích gần 3 ngày.

Theo đó vào khoảng 11 giờ 30 ngày 16/1, Hoàng lấy xe đạp điện ra khỏi nhà nhưng đến tối cùng ngày vẫn chưa thấy về. Thấy vậy, người nhà đã tổ chức tìm kiếm và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Được biết, khi đi Hoàng mặc đồng phục của trường THCS Nguyễn Chí Diểu.

Đã 3 ngày gia đình chưa có thông tin gì của Hoàng - Ảnh: Internet

Chị San còn chia sẻ thêm, vào tối 17/1, Hoàng có nhắn tin qua Facebook cho mẹ: “Con đang ở lại nhà bạn, 6 giờ 30 sáng 18/1 sẽ về nhà”. Tuy nhiên, gia đình chờ cả ngày Hoàng vẫn chưa trở về. Lo lắng cho con, người mẹ hy vọng nếu ai có thông tin về bé Hoàng hãy báo về cho gia đình được biết.

Theo thông tin từ Người đưa tin, ông Nguyễn Mạnh Tiến, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Chí Diểu cho biết nhà trường đã nắm được thông tin về việc em Hoàng mất tích và được giáo viên chủ nhiệm của học sinh này báo rằng em đã về nhà vào sáng 18/1. Khi nghe thông tin Hoàng vẫn chưa về nhà, vị hiệu trưởng này vô cùng bất ngờ, nói sẽ kiểm tra lại.

Hy vọng nhờ sức mạnh của cộng đồng mạng, gia đình sẽ sớm tìm thấy Hoàng.

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