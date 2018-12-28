Vụ bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị vùi dưới gốc tre: 'Hỏi cái thai đâu thì vợ nói bị sảy'

Không thấy cái thai trong bụng vợ đâu, người đàn ông gặng hỏi thì vợ nói bị sảy. Tuy nhiên khi tìm kiếm khắp nơi quanh nhà thì phát hiện cháu bé ở gần bụi tre cách nhà không xa.

Vụ việc phát hiện thi thể bé sơ sinh ở bản Bó Bun, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La hiện đang được dư luận xã hội vô cùng quan tâm.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 27/12, anh Mùi Văn Trọng (ngụ thị trấn Nông Trường Mộc Châu, Sơn La) phát hiện trong vườn nhà có một túi ni lông màu đen được giấu kín trong bụi tre. Mở ra xem, người này phát hiện thi thể một cháu bé sơ sinh vẫn còn nguyên dây rốn nên lập tức báo chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời báo cáo lên cấp trên để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Không thấy cái thai trong bụng vợ đâu, người chồng gặng hỏi thì vợ nói đã bị sẩy thai. Tìm kiếm khắp nơi quanh nhà thì phát hiện cháu bé ở gần bụi tre cách nhà không xa - Ảnh: VTC News

Liên quan đến vụ việc gây xôn xao dư luận, một lãnh đạo Công an thị trấn Nông Trường Mộc Châu đã lên tiếng xác nhận, đồng thời cho biết công an đang tích cực điều tra nguyên nhân cái chết của bé sơ sinh.

Theo điều tra, người phụ nữ được xác định là mẹ cháu bé đang làm công nhân ở tại một khu công nghiệp ở Bắc Ninh. Khi về quê thì xảy ra mâu thuẫn với chồng. Sáng 27/12, người chồng thấy bụng vợ nhỏ đi nên hỏi cái thai đâu. Gặng hỏi mãi, cô vợ nói rằng mình bị sảy thai. Sau đó người chồng tìm kiếm khắp nơi quanh nhà thì phát hiện thi thể cháu bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị vùi dưới gốc tre nên hốt hoảng tri hô mọi người, theo VTC News.

Hiện tại người mẹ đang nằm điều trị tại bệnh viện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Thi thể bé trai sơ sinh bọc trong túi ni lông giấu ở bụi tre: Mẹ là một nữ công nhân Trong lúc ra vườn nhà kiểm tra, người dân ở bản Bó Bun phát hiện một túi ni lông chứa thi thể bé trai sơ sinh được giấu kín trong bụi tre.

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