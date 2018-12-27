Người mẹ trẻ nhảy cầu để lại thư tuyệt mệnh cho con trai 2 tuổi: Người thân khóc ngất khi tìm thấy thi thể

Xã hội 27/12/2018 17:17

Sau gần hai ngày tìm kiếm, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể của người mẹ trẻ để lại thư tuyệt mệnh dài 8 trang cho con trai rồi nhảy cầu tự tử.

Hôm nay (27/12), trao đổi với báo chí, ông Bùi Đức Hồng, Trưởng Công an xã Cẩm Vịnh cho biết sau gần 2 ngày tìm kiếm, chính quyền địa phương đã tìm thấy thi thể của chị B.T.H (sinh năm 1995, trú xã Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh) cách vị trí tự tử 20m.

Sau khi hoàn thành các thủ tục, cơ quan chức năng đã tiến hành bàn giao thi thể chị H. lại cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.

Người mẹ trẻ nhảy cầu để lại thư tuyệt mệnh cho con trai 2 tuổi: Người thân khóc ngất khi tìm thấy thi thể - Ảnh 1
Người thân đau đớn nhận lại thi thể chị H. từ cơ quan chức năng sau hai ngày tìm kiếm - Ảnh: Internet

Như thông tin đã đưa trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 25/12, người dân nhìn thấy chị H. dựng xe máy trên cầu Phủ 2 (đoạn qua xã Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên) rồi bất ngờ trèo qua lan can nhảy xuống sông tự tử. Vì sự việc diễn ra quá nhanh, những người có mặt tại hiện trường không kịp can ngăn.

Nhận được thông tin từ người dân, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt để tìm kiếm nạn nhân. Tại hiện trường, nạn nhân để lại một chiếc xe máy, điện thoại di động và bức thư dài 8 trang gửi con trai 2 tuổi của mình. Trong bức thư, chị H. gửi lời xin lỗi đến con trai và kể về việc gia đình nợ nần, vợ chồng mâu thuẫn.

Người mẹ trẻ nhảy cầu để lại thư tuyệt mệnh cho con trai 2 tuổi: Người thân khóc ngất khi tìm thấy thi thể - Ảnh 2
Trong thư tuyệt mệnh gửi con trai, chị H. kể lại khoản thời gian khó khăn khi mang thai nhưng không có tiền mua thuốc bổ uống - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Trí thức trẻ, chị H. ở nhà chăm con, làm nghề tự do còn chồng lái xe cho một câu lạc bộ võ thuật. Vài tháng trước đây, chị H. cùng chồng về mượn căn nhà của một người dì ở quê để sinh sống. Vì mâu thuẫn với chồng, thời gian gần đây chị H. chuyển về nhà ngoại ở. Mấy ngày gần đây người chồng đã bế con về nhà nội ở.

Vào ngày xảy ra sự việc, chồng chị lái xe vào Quảng Trị, chị H. ở nhà bất ngờ ra ngoài cầu Phủ 2 tự tử.

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Trong bức thư dài 8 trang gửi con trai nhỏ 2 tuổi, người mẹ trẻ tiết lộ từ lúc có bầu, chị không dám mua thực phẩm bổ dưỡng để dưỡng thai vì phải để dành tiền trả nợ.

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