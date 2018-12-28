Trong lúc ra vườn nhà kiểm tra, người dân ở bản Bó Bun phát hiện một túi ni lông chứa thi thể bé trai sơ sinh được giấu kín trong bụi tre.

Theo thông tin ban đầu, trưa 27/12, anh Mùi Văn Trọng (ngụ thị trấn Nông Trường Mộc Châu, Sơn La) sau khi đi làm về thì ra vườn của gia đình. Lúc này, anh bất ngờ phát hiện một túi ni lông màu đen được giấu kín trong bụi tre.

Thấy có dấu hiệu nghi vấn, anh Trọng mở túi xem thì tá hỏa phát hiện thi thể một bé trai mới sinh bên trong. Anh hô hoán người thân trong nhà đến xem, đồng thời báo lên chính quyền địa phương.

Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc - Ảnh: Internet

Nhận được tin báo từ người dân, chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt để khoanh vùng hiện trường, làm rõ nguyên nhân xảy ra sự việc.

Trên Dân Việt, ông Mùi Hữu Chí, Tiểu khu trưởng Bó Bun, thị trấn Nông Trường Mộc Châu xác nhận tại địa bàn có xảy ra sự việc trên. Ông cho biết mẹ đẻ của cháu bé sơ sinh tên là L.T.H, hiện đang là công nhân tại một công ty ở Bắc Ninh. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc.

Thời gian qua có không ít vụ việc thi thể trẻ sơ sinh bị vứt bỏ khiến dư luận hoang mang.

Thi thể bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn ở cổng trường

Chiều 2/12 vừa qua, người dân huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) phát hiện thi thể một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn được bỏ trong thùng carton bên cạnh Trường THPT Thạch Thành 1.

Thi thể bé sơ sinh được phát hiện ngay cạnh cổng trường THPT - Ảnh: Internet

Ngay sau khi nhận được thông tin từ người dân, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ.

Người dân đau xót mang chôn thi thể trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn được treo ở cổng chùa Trong lúc tưới cây, một số sư cô phát hiện chiếc giỏ khả nghi treo ở cổng chùa. Mở giỏ ra, mọi người bàng hoàng nhìn thấy một đứa bé sơ sinh còn nguyên dây rốn đã tử vong.

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