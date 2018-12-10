Trong lúc tưới cây, một số sư cô phát hiện chiếc giỏ khả nghi treo ở cổng chùa. Mở giỏ ra, mọi người bàng hoàng nhìn thấy một đứa bé sơ sinh còn nguyên dây rốn đã tử vong.

Được biết, sự việc xảy ra vào sáng nay (10/12) tại cửa chùa Long An (xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai).

Nhiều người không cầm được nước mắt trước số phận của đứa trẻ tội nghiệp - Ảnh: PLO

Theo Pháp luật TP.HCM, vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, trong lúc một số sư cô ra tưới cây thì phát hiện một chiếc giỏ màu đen treo ở cổng. Mở ra, mọi người phát hiện bên trong là thi thể một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn.

Nhận được thông tin từ người dân, cơ quan chức năng huyện Thống Nhất ngay lập tức có mặt tại hiện trường để kiểm tra sự việc. Sau khi hoàn thành các thủ tục, các ni cô trong nhà chùa và chính quyền địa phương đã mua hòm để chôn cất đứa trẻ xấu số.

Thương xót cho hoàn cảnh đứa trẻ, các sư cô trong chùa đã đặt tên cho bé là Hồ Thị Ngọc Duyên. Chứng kiến thi thể của nạn nhân xấu số, nhiều người dân không kìm được nước mắt.

Như vậy, trong hai ngày liên tiếp, tại địa bàn huyện Thống Nhất đã có hai vụ bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, côn trùng cắn chi chít trên mặt

Vào khoảng 5 giờ sáng hôm qua (9/12), chị Nguyễn Thị Cam (sinh năm 1980, ngụ xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) phát hiện trước cổng nhà có một chiếc giỏ xách màu xanh. Khi lại gần kiểm tra, chị phát hiện một đứa trẻ sơ sinh được bọc trong áo khoác nằm bên trong.

Bé trai sơ sinh được người dân phát hiện trước cổng nhà trong tình trạng bị côn trùng cắn chi chít - Ảnh: Internet

Nhận được thông tin từ người dân, Công an xã Quang Trung đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh. Theo đó, đứa trẻ bị bỏ rơi là một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn. Vì bị bỏ ngoài trời nên gương mặt bé bị côn trùng đốt sưng tấy.

Chiều cùng ngày, bé đã được đưa đến bệnh viện cắt dây rốn và chăm sóc sức khỏe.

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, côn trùng cắn chi chít trên mặt Khi mở cửa nhà, chị Cam phát hiện một giỏ xách màu xanh để trước cổng, bên trong có một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn.

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