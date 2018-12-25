Chứng kiến cảnh cha tử vong dưới gầm xe bồn, người con trai khóc lóc vô cùng thương tâm khiến những ai có mặt tại hiện trường đều không khỏi xót xa.

Khoảng 7 giờ 15 phút sáng nay (25/12), trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Bình Thắng, thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến hai vợ chồng thương vong.

Vào thời gian trên, chiếc xe bồn mang biển số 51D-147… lưu thông theo hướng Đồng Nai đi TP.HCM, khi vừa qua khỏi cầu Đồng Nai khoảng 200m thì xảy ra va chạm với xe máy mang biển số 60F2-024… chạy cùng chiều.

Hiện trường xảy ra sự việc - Ảnh: Internet

Cú va chạm khiến ông Hồ Nghĩa Hiệp (sinh năm 1961, ngụ xã An Hòa, thành phố Biên Hòa) cùng xe máy bị cuốn vào gầm, kéo lê gần 10m dẫn đến tử vong. Còn vợ ông bị thương nặng.

Tại hiện trường, thi thể ông Hiệp nằm dưới gầm xe bồn, chiếc xe máy của vợ chồng ông Hiệp bị hư hỏng nặng. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe bồn đã rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo của người dân, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt để phân luồng giao thông, giải quyết vụ việc. Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, Công an thị xã Dĩ An mới hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người có liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Người con trai khóc ngất khi chứng kiến cảnh cha tử vong dưới bánh xe bồn - Ảnh: Internet

Con trai của vợ chồng ông Hiệp nhận được tin cha mẹ gặp nạn đã tức tốc có mặt tại hiện trường. Khi nhìn thấy thi thể cha dưới gầm xe bồn, anh ngã quỵ, khóc lóc thảm thiết bên lề đường khiến những người có mặt tại hiện trường không khỏi xót xa.

Mẹ khóc ngất bên thi thể con vụ cháy 6 người chết Tối 21-12, lần lượt từng thi thể các nạn nhân vụ cháy tại quán ăn RuBy (phường Xuân Hòa, thị xã Long Khánh, Đồng Nai) được người thân đưa về nhà an táng trong nỗi đau tột cùng.

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