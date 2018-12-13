Hai vợ chồng thương vong vì vướng vào dây điện trên đường: Vợ ôm con nhỏ chỉ mới 7 tháng tuổi khóc ngất trong đám tang

Xã hội 13/12/2018 10:05

Trên đường đi kiểm tra chất lượng nhà mới, vợ chồng anh Huy vướng vào dây điện trên đường khiến người chồng tử vong còn vợ thì bị thương.

Được biết chỉ còn ít ngày nữa, anh Trương Vũ Huy (sinh năm 1987, ngụ phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) và chị Trần Huệ Trâm (sinh năm 1990) sẽ chuyển về nhà mới. Cả hai cũng đã mời hàng xóm, bạn bè đến ăn tân gia. Vậy mà chỉ sau một đêm, ngôi nhà chìm trong đau thương, tang tóc.

Theo thông tin từ Thanh Niên, sáng qua (12/12), chị Trâm đã xuất viện về nhà lo hậu sự cho chồng. Mặc dù sức khỏe đã ổn định hơn sau khi được các bác sĩ điều trị nhưng khi về nhà, nhìn thấy di ảnh của chồng, chị lại ôm đứa con chỉ mới 7 tháng tuổi khóc ngất.

Hai vợ chồng thương vong vì vướng vào dây điện trên đường: Vợ ôm con nhỏ chỉ mới 7 tháng tuổi khóc ngất trong đám tang - Ảnh 1
Chị Trâm khóc ngất trong đám tang của chồng - Ảnh: Thanh Niên

Theo đó, vào tối 10/12, sau trận mưa lớn, anh Huy cùng vợ đi kiểm tra tình trạng của ngôi nhà mới, trên đường về thì gặp nạn.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, anh Nguuyễn Văn Quỳnh (sinh năm 1990, ngụ huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) trên đường đi xuống thăm người thân ở Khu đô thị Phước Lý thì phát hiện sự việc.

Lúc đó, anh thấy anh Huy dừng xe trước đường dây điện được căng ngang đường, nâng sợi dây điện lên để chui qua thì cả hai vợ chồng bị giật. Thấy anh Quỳnh lại gần, chị Trâm la lớn: “Cứu vợ chồng em với” rồi níu tay anh.

Hai vợ chồng thương vong vì vướng vào dây điện trên đường: Vợ ôm con nhỏ chỉ mới 7 tháng tuổi khóc ngất trong đám tang - Ảnh 2
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet

Cảm nhận được dòng điện chạy qua người nên anh Quỳnh giật tay lại, dùng xe chặn không cho những chiếc xe khác đi qua. Chuẩn bị xong, anh nắm áo chị Trâm kéo ra, còn anh Huy thì đã cứng đơ.

Cứu được chị Trâm, anh Quỳnh liền tri hô để người dân ngắt điện trong khu vực, đưa vợ chồng chị Trâm đi bệnh viện. Tuy nhiên, anh Huy đã tử vong.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.

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