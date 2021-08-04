Một người đảm bảo trật tự khu vực thuật lại rằng sau khi phát hiện cháu bé, mọi người đã gõ cửa các phòng của chung cư để xác định nơi cháu rơi xuống. Người nhà nghi ngờ bé có để lại thư.

Theo nguồn tin từ Báo Giao Thông, khoảng 22h đêm qua 3/8, nhiều người dân sống tại chung cư HH4C Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn tại khu vực giếng trời tầng 3, đoạn giáp danh giữa hai toà HH4C và HH4B. Khi kiểm tra, người dân bàng hoàng phát hiện một bé gái nằm bất động, đã tử vong. Sự việc được trình báo Ban quản lý toà nhà cùng cơ quan công an điều tra ngay sau đó.

Cũng theo nguồn tin này, nạn nhân là bé gái sinh năm 2009, sinh sống tại tầng 12 của toà nhà. Bé gái rơi qua khu vực ô thoáng cửa sổ. Thời điểm này, người thân của bé gái ở phòng bên nên không hề hay biết chuyện. Đến khi lực lượng chức năng đưa ảnh, người mẹ nhận ra con nên gào khóc thảm thiết.

Nơi xảy ra vụ việc đau lòng - Ảnh: Báo Giao Thông

Nguồn tin từ Nhịp sống Việt/Tổ Quốc cho hay, một người đảm bảo trật tự khu vực thuật lại rằng sau khi phát hiện cháu bé, mọi người đã gõ cửa các phòng của chung cư để xác định nơi cháu rơi xuống.

Chị G. (một người nhà nạn nhân) chia sẻ, bé gái xấu số hiện sinh sống với mẹ và bố dượng. "Tôi lên đến nhà cháu thì mọi người bảo cháu có để lại bức thư. Hiện tôi chưa được xem bức thư đó để xác nhận đó có phải là chữ cháu viết hay không. Tôi vào nhà vệ sinh quan sát thì thấy khoảng cách lên đến ô cửa sổ rất cao và cửa hở không lớn", chị G. nói với Nhịp sống Việt/Tổ Quốc.

Theo lời chị G., sau khi vụ việc, bố đẻ của bé gái đã đồng ý và nhờ cơ quan pháp y vào cuộc làm rõ nguyên nhân vụ việc. Khoảng 1h sáng ngày 4/8, lực lượng chức năng đã tiến hành đưa thi thể nạn nhân về nhà xác bệnh viện Thanh Nhàn theo yêu cầu của gia đình.

Rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội trong đêm, bé gái 12 tuổi thiệt mạng, người mẹ gào khóc khi hay tin dữ Người thân của bé gái này ở phòng bên nên không hề hay biết chuyện. Đến khi lực lượng chức năng đưa ảnh, người mẹ nhận ra con nên gào khóc thảm thiết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-be-gai-12-tuoi-roi-tu-chung-cu-o-ha-noi-nghi-van-nan-nhan-co-de-lai-thu-bo-de-nho-kham-nghiem-tu-thi-415785.html