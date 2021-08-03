Chở mẹ đi chạy thận, trên đường về bị thủng lốp xe, hai mẹ con được CSGT TP.HCM đưa về quê ngay trong đêm bằng xe ô tô đặc chủng

Xã hội 03/08/2021 22:48

Phát hiện hai người phụ nữ dắt một chiếc xe lủng lốp đi trên đường, sau khi nghe nguyên do cụ thể, lực lượng CSGT TP.HCM đã trực tiếp dùng xe ô tô đặc chủng để hỗ trợ hai người về địa phương ngay trong đêm.

Theo thông tin từ Pháp luật TP.HCM, tối 3/8, phát hiện người phụ nữ đang dắt chiếc xe máy bị thủng ruột, đưa người mẹ vừa chạy thận xong về lại tỉnh Tây Ninh, tổ công tác của Trạm CSGT Tây Bắc, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, đã dùng xe đặc chủng để hỗ trợ.

Cụ thể, vào khoảng 19h ngày 3/8, tại chốt kiểm soát dịch trên Quốc lộ 22, đoạn giao với Võ Văn Điều, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, tổ công tác của Trạm CSGT Tây Bắc gặp người phụ nữ đang dắt bộ xe máy đi về hướng Tây Ninh. Lúc này trên xe còn có một người phụ nữ lớn tuổi.

Thấy vậy, Đại úy Huỳnh Quốc Đại, cán bộ Trạm CSGT Tây Bắc cùng với tổ công tác đã tiến đến kiểm tra. Qua thăm hỏi, người mẹ tên L.T.R., 64 tuổi, cho biết hôm nay được con gái đưa xuống TP.HCM để chạy thận nhưng lúc xong, ra về thì quá 18h - thời gian người dân không được ra đường trừ các trường hợp được quy định. Trên đường về còn không may xe bị thủng bánh, hai mẹ con đành dắt bộ. Bà R. cũng đã trình ra giấy chứng nhận điều trị của bệnh viện, phải chạy thận nhân tạo định kỳ.

Tổ công tác nhận thấy bà R. đã lớn tuổi, đường từ huyện Củ Chi về đến huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh còn rất xa. Hơn nữa, sau 18h thì đường rất vắng, tối, không còn phương tiện di chuyển ngoại trừ phương tiện được phép, chỗ sửa xe chắc chắn cũng không còn mở.

Do đó, Đại úy Huỳnh Quốc Đại và Đại úy Nguyễn Hoài Phong, cán bộ Trạm CSGT Tây Bắc, đã quyết định dùng xe ô tô đặc chủng để đưa hai mẹ con về đến chốt kiểm soát tại xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Chiếc xe máy bị thủng bánh cũng được đưa lên xe đặc chủng.

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Hai chiến sĩ CSGT đã hỗ trợ mẹ con bà R. về quê - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo Đại uý Đại, đoạn đường này khoảng 4-5km. Đại uý Đại cũng đã liên lạc với lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát xã An Tịnh và nhận được sự hỗ trợ của tổ công tác, sẽ đưa mẹ con bà R. về tận nhà. Đại úy cho biết: "Lúc đó tôi gần như không có thời gian để lo lắng hay suy nghĩ được nhiều mà quyết định ngay vì tôi biết đó là việc nên làm".

Tại chốt kiểm soát thuộc tỉnh Tây Ninh, Đại uý Huỳnh Quốc Đại đã động viên, dặn dò mẹ con bà R., anh nói: "Chúng con chỉ hỗ trợ được tới đây thôi. Chúng con có làm việc với mấy anh ở Tây Ninh rồi, từ chốt này các anh ấy sẽ đưa cô về, xe bị thủng cũng sẽ được các anh hỗ trợ, gia đình mình yên tâm về nghe". Nghe tới đây, hai mẹ con bà R. nghẹn ngào xúc động, rối rít cảm ơn lực lượng CSGT.

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