Rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội trong đêm, bé gái 12 tuổi thiệt mạng, người mẹ gào khóc khi hay tin dữ

Xã hội 04/08/2021 05:35

Người thân của bé gái này ở phòng bên nên không hề hay biết chuyện. Đến khi lực lượng chức năng đưa ảnh, người mẹ nhận ra con nên gào khóc thảm thiết.

Theo Báo Giao Thông, khoảng 22h đêm qua 3/8, nhiều người dân sống tại chung cư HH4C Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn tại khu vực giếng trời tầng 3, đoạn giáp danh giữa hai toà HH4C và HH4B.

Khi kiểm tra, người dân bàng hoàng phát hiện một bé gái nằm bất động, đã tử vong. Sự việc được trình báo Ban quản lý toà nhà cùng cơ quan công an điều tra ngay sau đó. 

Rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội trong đêm, bé gái 12 tuổi thiệt mạng, người mẹ gào khóc khi hay tin dữ - Ảnh 1
Chung cư HH4C Linh Đàm nơi xảy ra vụ việc đau lòng - Ảnh: Báo Giao Thông

Ít phút sau, Cơ quan Công an đã đến hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân. 

Thông tin ban đầu cho thấy, nạn nhân tử vong là bé gái sinh năm 2009, sinh sống tại tầng 12 của toà nhà. Nạn nhân rơi qua khu vực ô thoáng cửa sổ. Thời điểm này, người thân của bé gái ở phòng bên nên không hề hay biết chuyện. Đến khi lực lượng chức năng đưa ảnh, người mẹ nhận ra con nên gào khóc thảm thiết.

Đêm cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành đưa thi thể cháu bé xấu số về nhà xác bệnh viện, đồng thời đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chở mẹ đi chạy thận, trên đường về bị thủng lốp xe, hai mẹ con được CSGT TP.HCM đưa về quê ngay trong đêm bằng xe ô tô đặc chủng

Chở mẹ đi chạy thận, trên đường về bị thủng lốp xe, hai mẹ con được CSGT TP.HCM đưa về quê ngay trong đêm bằng xe ô tô đặc chủng

Phát hiện hai người phụ nữ dắt một chiếc xe lủng lốp đi trên đường, sau khi nghe nguyên do cụ thể, lực lượng CSGT TP.HCM đã trực tiếp dùng xe ô tô đặc chủng để hỗ trợ hai người về địa phương ngay trong đêm.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái 12 tuổi rơi từ chung cư bé gái 12 tuổi rơi từ tầng 12 rơi từ tầng 12 chung cư

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 49 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 49 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 2 giờ 49 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 3 giờ 49 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 4 giờ 18 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 4 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1