Người thân của bé gái này ở phòng bên nên không hề hay biết chuyện. Đến khi lực lượng chức năng đưa ảnh, người mẹ nhận ra con nên gào khóc thảm thiết.

Theo Báo Giao Thông, khoảng 22h đêm qua 3/8, nhiều người dân sống tại chung cư HH4C Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn tại khu vực giếng trời tầng 3, đoạn giáp danh giữa hai toà HH4C và HH4B.

Khi kiểm tra, người dân bàng hoàng phát hiện một bé gái nằm bất động, đã tử vong. Sự việc được trình báo Ban quản lý toà nhà cùng cơ quan công an điều tra ngay sau đó.

Chung cư HH4C Linh Đàm nơi xảy ra vụ việc đau lòng - Ảnh: Báo Giao Thông

Ít phút sau, Cơ quan Công an đã đến hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.

Thông tin ban đầu cho thấy, nạn nhân tử vong là bé gái sinh năm 2009, sinh sống tại tầng 12 của toà nhà. Nạn nhân rơi qua khu vực ô thoáng cửa sổ. Thời điểm này, người thân của bé gái ở phòng bên nên không hề hay biết chuyện. Đến khi lực lượng chức năng đưa ảnh, người mẹ nhận ra con nên gào khóc thảm thiết.

Đêm cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành đưa thi thể cháu bé xấu số về nhà xác bệnh viện, đồng thời đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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