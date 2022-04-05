Sau 18 giờ đồng hồ tìm kiếm, cả 5 thi thể nữ sinh bị đuối nước trên sông Mộc Khê, xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa đã được cơ quan chức năng và người dân tìm thấy.

Liên quan đến vụ nhóm nữ sinh bị đuối nước trên sông Mộc Khê, theo thông tin trên Tổ Quốc, chiều 5/4, ông Lê Xuân Thủy - Chủ tịch UBND xã Thiệu Duy (huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) cho biết, đến 11 giờ 15 phút trưa cùng ngày, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy trên sông Mộc Khê, cách vị trí gặp nạn ban đầu khoảng 500m, tất cả 5 nạn nhân này đều trú trên địa bàn xã Thiệu Duy. Hầu hết các em đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Trong đó có em mất bố mất mẹ, có em bố mẹ ly thân nhau, có em bố mẹ đi làm xa nên ở nhà với ông bà.

Cơ quan chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân mất tích - Ảnh: Tổ Quốc

Trước đó, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, vào khoảng 22h ngày 4/4, lực lượng chức năng nhận được tin báo về vụ đuối nước khiến 5 học sinh lớp 6 bị mất tích trên sông Mộc Khê, vị trí giáp ranh giữa xã Thiệu Hợp và Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, vào chiều 4/4, 5 em học sinh rủ nhau ra sông Mộc Khê ở địa phương để tắm thì cả 5 em trong nhóm bị đuối nước thương tâm.

Suốt từ đêm qua đến sáng nay, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Thiệu Hóa cùng lực lượng chức năng đã và đang có mặt tại hiện trường vụ đuối nước để tìm kiếm nạn nhân.

Đến 0h45 ngày 5/4, lực lượng chức năng cùng người dân và chính quyền đã tìm thấy 2 thi thể nạn nhân. Đến khoảng 11h, tìm thấy thêm thi thể 3 nạn nhân.

Các nạn nhân trong vụ đuối nước là 5 em học sinh lớp 6 gồm: Mai Thanh H.; Lê Phương N.; Lê Thị Bích Ph. (SN 2010); Lê Thị Thái Th. (SN 2010); Lê Bảo Tr. (SN 2010). Cả 5 nạn nhân đều trú ở xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa). Sau khi đi học về các em học sinh có ghé khu vực đập tràn để chơi vào lúc 17 giờ ngày 4/4. Trong quá trình chơi, không may cả 5 em đều trượt chân rơi xuống khu vực nước chỉ sâu khoảng 1m và xảy ra tai nạn thương tâm.

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