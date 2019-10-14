Trong lúc tắm sông, 3 học sinh không may rơi vào vùng nước sâu, xoáy nên đuối nước thương tâm. Hiện chính quyền địa phương đã tìm thấy 2 thi thể và đang tích cực tìm kiếm tung tích nạn nhân còn lại.

Mới đây, tại xã Đức Hương (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 học sinh tử vong. Chiều qua (13/10), chính quyền địa phương đã tìm được thi thể 2 nạn nhân và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 13/10, sau khi đá bóng xong, 3 học sinh Lê Khắc P. (SN 2008), Nguyễn Văn T. (SN 2008) và Nguyễn Văn B. (SN 2007) cùng trú tại xã Đức Hương đi tắm ở sông Ngàn Sâu đoạn chảy qua thôn Hương Đại, xã Đức Hương.

Lực lượng chức năng xã Đức Hương tìm thấy 2 thi thể học sinh bị đuối nước thương tâm - Ảnh: Dân Trí

Trong lúc tắm, cả 3 học sinh không may rơi vào vùng nước sâu, xoáy nên bị nhấn chìm. Đến tối không thấy con về, các gia đình tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tung tích gì. Tới sáng nay (14/10), người thân đã tìm thấy 3 bộ quần áo để trên bờ sông Ngàn Sâu.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã tổ chức lực lượng tìm kiếm các nạn nhân. Đến 6 giờ 30 sáng nay, thi thể của 2 em học sinh đã được tìm thấy. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm kiếm tung tích nạn nhân còn lại.

Cách đây không lâu, trên địa bàn xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cũng xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 cháu nhỏ thiệt mạng.

Khoảng 16 giờ ngày 20/8, hai anh em Sầm Hoàng Huy (6 tuổi) và Sầm Minh Hùng (3 tuổi), con của vợ chồng anh Sầm Văn Châu và chị Lương Thị Đức (trú tại xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu) cùng nhóm bạn rủ nhau đi hái ổi để ăn.

Do cây ổi trồng ở bên cạnh ao nước nên trong lúc trèo cây hái ổi, hai anh em Huy và Hùng không may trượt chân rơi xuống ao nước.

Một lúc sau, nhóm bạn thấy thi thể hai anh em nổi lên trên mặt nước liền chạy về nhà thông báo cho mọi người ra cứu.

Tuy nhiên khi người dân đưa được hai anh em lên bờ, cả hai đã chết đuối thương tâm. Chứng kiến đôi vợ chồng đau khổ vì mất cả hai con trong một ngày, hàng xóm và người thân không khỏi xót xa, thương cảm.

Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình, hỗ trợ tổ chức hậu sự theo phong tục địa phương.

Cha mẹ gào khóc bên thi thể 2 anh em đi hái ổi bị đuối nước thương tâm ở Nghệ An Chứng kiến cảnh người thân ngã quỵ, gào khóc bên thi thể 2 em nhỏ đuối nước thương tâm, người xung quanh không khỏi xót xa, thương cảm.

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