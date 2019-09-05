Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ ngày 5/9, ông Lê Văn Long (SN 1969) và anh Lê Văn Ninh (SN 1985), trú tại thôn Trường Mỹ, xã Xuân Mỹ cùng nhau chèo thuyền ra khu vực Đồng Go - thôn Tân Mỹ, xã Xuân Mỹ để đánh bắt cá.

Mới đây, trên địa bàn xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 người tử vong. Ông Lê Văn Lương, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Mỹ đã xác nhận sự việc.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm hai nạn nhân.

Trong quá trình thả lưới, do thấy lưới bị mắc kẹt nên ông Long và anh Ninh nhảy xuống gỡ, không ngờ thuyền bị lật. Do tình hình mưa lớn kéo dài, nước lại dâng cao và chảy xiết khiến cả hai đều bị nước cuốn trôi.

Sau hơn 5 tiếng đồng hồ, thi thể 2 nạn nhân đã được tìm thấy. Chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể lại cho gia đình đưa về mai táng.

Được biết, gia đình 2 nạn nhân chết đuối thương tâm thuộc diện khó khăn, chủ yếu làm nghề nông, thường đến khu vực Đồng Go để đánh cá mưu sinh.

Cách đây không lâu, tại tại huyện Hải Hà (Quảng Ninh) cũng xảy ra vụ đuối nước thương tâm vì thả lưới đánh cá sau bão.

Khoảng 4 giờ sáng 5/7, người dân phát hiện thi thể 2 cha con đi thả lưới bị đuối nước tại khu vực hòn Cái Khiên - Vụng Gỗ, giáp ranh giữa xã Tiến Tới và Đường Hoa.

Danh tính hai nạn nhân được xác định là anh Hoàng Văn Quảng (SN 1979) và con trai là Hoàng Văn Hùng (SN 2000), trú tại thôn 2, xã Tiến Tới (huyện Hải Hà).

Hai cha con đuối nước thương tâm khi đi thả lưới đánh cá sau bão - Ảnh: FB

Trước khi xảy ra sự việc, anh Quảng cùng con trai đi thuyền ra cửa sông Tới, khu vực hòn Cái Khiên - Vụng Gỗ để đánh lưới ghẹ.

Tuy nhiên, thời tiết xấu do hoàn lưu bão số 2 làm thuyền của anh Quảng bị xô vào đá ngầm. Bé Hùng bị rơi xuống sông và bị lưới quấn vào người. Thấy con trai gặp nạn, anh Quảng vội nhảy xuống để cứu con trai nhưng cũng bị lưới quấn không cách nào thoát ra được dẫn đến cả 2 cha con tử vong.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng huyện Hải Hà nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành xác minh, thông báo cho người thân và hỗ trợ gia đình đưa thi thể các nạn nhân về nhà lo hậu sự.