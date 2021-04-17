Vụ 2 vợ chồng mất tích ở Thanh Hóa: Gia đình nhận được nhiều lá thư có nội dung rợn người 'Mày đã thuê người đào giếng lên chưa?'

Xã hội 17/04/2021 21:58

Sau khi ông Thanh mất tích bí ẩn, người thân họ hàng đã trình báo công an. Điều đáng nói là người vợ sau đó cũng mất liên lạc. Gia đình nhận được thư nặc danh gửi về với nội dung "rợn người".

Theo thông tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, ngày 17/4, cơ quan Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ 2 vợ chồng ông Nguyễn Văn Thanh và bà Vũ Thị Nga (cùng 55 tuổi) mất tích bí ẩn.

"Biệt tăm" đã hơn 2 tháng, thế nhưng, vụ việc lại xuất hiện thêm nhiều chi tiết đáng nghi. Anh Cao Văn Hai (cháu ruột ông Nguyễn Văn Thanh) đã gửi một số thông tin khác cho cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra làm rõ.

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Căn nhà nơi hai vợ chồng ông Thanh bà Nga sinh sống trước khi xảy ra vụ mất tích bí ẩn - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Anh Cao Văn Hai cho biết: "Ông Thanh mất tích từ ngày 8/2. Đến ngày 2/3, công an mời bà Nga lên làm việc thì ngày 3/3, bà Nga cũng đột ngột mất liên lạc, đi khỏi nhà. 2 ngày sau thì gia đình nhận được nhiều lá thư đe dọa". Theo anh Hai, gia đình nhận được tổng cộng 3 lá thư, trong đó 2 thư gửi cho vợ chồng anh và bức còn lại gửi tới ông Nguyễn Văn Thành là anh trai của ông Thanh. Tuy nhiên nội dung chính của cả 3 bức thư đều là những lời đe dọa, thách thức và luôn kèm theo câu hỏi: "Đã tìm thấy xác của ông Thanh chưa, nếu chưa thấy thì cầu xin tao tao chỉ chỗ cho mà tìm". 

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Những bức thư gửi cho gia đình ông Thanh với nội dung tương đối giống nhau - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Phía bên ngoài bao thư của bưu cục có ghi tên người gửi là Vũ Thị Nga đồng thời kèm theo số điện thoại cá nhân và địa chỉ của bà Nga. Bên trong, ở bìa bao thư ghi người gửi là Thanh Dung (tên thường gọi của bà Vũ Thị Nga), đề ngày gửi là 4/3 và 5/3 tại bưu cục Quán Thánh (Hà Nội).

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Mặc dù bên ngoài bì thư có để số điện thoại và địa chỉ của Vũ Thị Nga, nhưng sau đó bà Nga cũng đột ngột mất liên lạc sau khi nhận được lời triệu tập của công an nhằm làm rõ vụ việc mát tích của chồng - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Cuối thư là những lời thách thức, đe dọa sẽ giết cả nhà anh Hai và tất cả các thành viên khác trong đình nhằm mục đích trả thù. 

Hiện tại, vụ mất tích bí ẩn của ông Nguyễn Văn Thanh và sự mất liên lạc đột ngột của bà Vũ Thị Nga chưa có lời giải đáp. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. 

Trích nội dung bức thư nặc danh được gửi đến gia đình anh Hai:

"Trước khi nhắm mắt xuôi tay, tao tuyên bố cho mày, vợ con mày, bố mẹ mày, anh em mày từ miền Nam đến miền Bắc hãy nghe cho rõ nhé. Tao chết đi là do đại gia đình mày ép tao nghe chưa. Thế đại gia đình mày bảo tao giết chồng tao vậy mày và đại gia đình mày đã đi tìm thấy ông Thanh lằm (nằm-PV) ở chỗ nào chưa? Nếu chưa thấy thì cầu xin tao, tao chỉ chỗ cho mà tìm.

Thế chúng mày bảo tao giết ông Thanh vứt xuống giếng nhà tao. Vậy mày và gia đình đã thuê người đào giếng lên chưa?"

Vụ hai vợ chồng mất tích bí ẩn: Nghi vấn vợ gửi thư cho nhà chồng bảo sẽ bóp cổ từng người một

Vụ hai vợ chồng mất tích bí ẩn: Nghi vấn vợ gửi thư cho nhà chồng bảo sẽ bóp cổ từng người một

Liên quan đến vụ hai vợ chồng mất tích bí ẩn, mới đây, anh trai của người chồng mất tích cho biết có nhận được một bức thư gửi qua đường bưu điện từ Hà Nội được cho là của em dâu với nội dung đe dọa, cảnh báo.

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Từ khóa:   mất tích Nguyễn Văn Thanh Vũ Thị Nga

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