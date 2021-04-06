Bé gái 14 tuổi bán vé số mất tích được tìm thấy ở TP.HCM và câu nói đau lòng 'Bản thân em muốn tự lập, không còn là gánh nặng cho mẹ nữa'

Tin nóng 06/04/2021 09:07

Sau thời gian "chạy ngược chạy xuôi" tìm kiếm, mẹ bé Khưu Bảo Ý (An Giang) xác nhận đã gặp lại được con và xót xa khi nghe con nói bỏ nhà đi vì không muốn trở thành gánh nặng của gia đình.

Theo nguồn tin từ Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Lan (55 tuổi, mẹ nuôi và cũng là dì ruột của Bảo Ý, ngụ An Giang) xác nhận gia đình đã tìm được em vào sáng 5/4/2021.

Khưu Bảo Ý (sinh ngày 1.1.2007), thường trú ở khóm Long Hưng 2, P.Long Sơn, TX.Tân Châu, An Giang, hiện đang học lớp 7 tại Trường THCS Long Sơn. Có thông báo mất tích vào ngày 27/3 khi đang bán vé số phụ giúp gia đình.

Sau khi Bảo Ý mất tích, gia đình em đã vô cùng lo lắng, tìm mọi cách đăng tải và dán thông tin tìm người thân ở khắp nơi, với mong muốn được gặp lại em.

Vài ngày sau đó, Bảo Ý gọi điện về cho gia đình, cho biết em đã lên TP.HCM để tìm việc làm nhằm phụ giúp gia đình và bảo mẹ nuôi gở bỏ hết những thông tin tìm người thân. Sợ con bị kẻ xuất dụ dỗ, bà Lan gạn hỏi mãi Bảo Ý mới cho biết em đang ở khu vực Cầu Lớn (xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn, TP.HCM).

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Hình ảnh bé Khưu Bảo Ý - Ảnh: Thanh Niên

Biết tin, bà Lan gọi điện nhờ người quen gần đó đến giữ chân Bảo Ý, sau đó bà và cả gia đình tức tốc bắt xe khách từ An Giang lên để đón con.

Bà Lan cho biết: "Lúc lên, tôi thấy không chỉ có cháu, mà còn có bạn trai cùng nhiều người nữa. Tôi thấy tức lắm, nghĩ là những người này dụ con mình đi tùm lum. Cũng may là cháu vẫn còn lành lặn, chứ nếu có mệnh hệ gì thì sao tôi sống được. Tạ ơn trời phật!".

Theo nguồn tin từ Thanh Niên, tối ngày 27/3 sau khi bán vé số phụ giúp gia đình xong, Bảo Ý không về nhà mà một mình đạp xe ra bến xe, sau đó bỏ xe đạp lại và lên xe khách đi Long An. Em cũng cho biết, tại Long An đã ở nhờ trong căn phòng trọ của chị một người bạn chừng 2 ngày. Rồi sau đó cả 3 bắt xe lên Hóc Môn tìm việc làm trong một xí nghiệp. Làm việc tại đây khoảng 2 ngày, em được gia đình tìm thấy và đưa về An Giang.

Khi được hỏi về lý do bỏ nhà ra đi, Bảo Ý bộc bạch: "Bản thân em muốn tự lập, không còn là gánh nặng cho mẹ nữa. Mong mẹ đừng buồn em!"

Sau khi tìm và đón được con về, bà Lan liền trình báo với cơ quan chức năng về vụ việc và cho biết từ nay sẽ quan tâm con sát sao hơn, sẽ không để xảy ra tình trạng này thêm lần nào nữa.

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