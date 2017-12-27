Mới đây, mạng xã hội xôn xao với hình ảnh cô gái trẻ bị đánh thâm tím mặt mày cùng lời chia sẻ bị chồng bạo hành dã man khiến cô phải nhập viện cấp cứu vào giữa tháng 12/2017.

Liên lạc với chủ nhân bài viết, cô cho biết mình tên Trương Khánh V. (21 tuổi, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). V. khẳng định những gì mình đăng trên Facebook hoàn toàn là sự thật. Cô cũng cho biết, mình chuẩn bị lên công an phường trình báo sự việc và nộp đơn ly hôn với người chồng vũ phu.

Sau khi đăng tải, hầu hết mọi người đều lên án người chồng vũ phu và thương cảm cho cô vợ số khổ. Tuy nhiên, một số ý kiến nghi ngờ đây chỉ là màn kịch được cô gái trẻ dựng lên để câu like bán hàng.

V. kể, cô đã kết hôn hơn 2 năm nay, hiện tại có với chồng 2 đứa con, bé lớn hơn 2 tuổi, bé út mới được hơn 3 tháng. Trước khi lấy nhau, vợ chồng V. đã yêu nhau hơn 1 năm.

"Lúc yêu anh ta không hề như vậy, thực sự rất tốt, nhưng sau một thời gian chung sống, tôi mới biết tất cả chỉ là giả tạo. Sau rất nhiều lần anh ta đánh tôi, tôi nhịn nhục chịu đựng vì nghĩ đến con, người nhà tôi cũng biết nhưng cũng không biết làm thế nào, đành ngậm ngùi cay đắng mong anh ta thay đổi", V. trao đổi với Thời Đại.

Người vợ trẻ tên V. có khuôn mặt khá xinh đẹp - Ảnh: Thời Đại

Vợ tố chồng đánh đập con thâm tím mặt vì... khóc đêm

Ngoài tố chồng bạo hành mình, vợ trẻ cho biết anh còn đánh đập con rất dã man. Lúc con lớn của V. được khoảng 6 tháng tuổi, chồng chị đấm con thâm tím cả bên má chỉ vì bé quấy khóc giữa đêm.

Khi được hỏi nguyên nhân cuộc xô xát khiến V. phải nhập viện, chị kể lại bằng thái độ rất bức xúc: Hôm đó con út của chị bị đau mắt, chị nhỏ thuốc mắt thì bé sợ nên khóc ầm ĩ, chồng chị khó chịu nên đánh con. Thấy vậy, V. lời qua tiếng lại với chồng nên bị đánh đập thậm tệ.

"Sau khi đánh tôi như kẻ thù, anh ta còn không cho tôi ngồi dậy, không cho tôi cầm điện thoại, nếu không tôi đã ghi lại được đầy đủ chứng cứ hơn rồi. Ngay cả lúc tôi nằm trong viện mẹ anh vào xui tôi đừng khai với bác sĩ là bị anh đánh, nói là ngã thôi không kẻo công an làm việc là anh đi tù", V. nghẹn ngào nói.

Người vợ trẻ cũng cho biết thêm, chồng chị từng dùng dao hành hung mình vào tháng 8/2016, chị đã làm đơn ly dị nhưng cuối cùng vẫn tha thứ cho chồng. Nhưng khi quay lại sống chung, người chồng vũ phu vẫn chứng nào tật nấy, thường xuyên bạo hành vợ con.

Hồ sơ bệnh án của V. khi bị chồng bạo hành phải nhập viện - Ảnh: Thời Đại

Giấy tờ khi chị V. bị đánh phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: Thời Đại

Hiện tại, chị V. sống chung với mẹ chồng. Do mới sinh con nên chị chưa có công việc ổn định, hiện tại bé lớn đã gửi sang ông bà ngoại trông nom. Nỗi lo lớn nhất của người mẹ trẻ lúc này là không thể cùng lúc nuôi 2 đứa con thơ nếu vợ chồng ly hôn.