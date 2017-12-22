Chồng lén lút giúp đỡ người yêu cũ, vợ trẻ bắt quả tang lại bị mắng ngược là 'đồ rửng mỡ'

Xã hội 22/12/2017 21:31

Sau khi bắt quả tang chồng nói dối để lén giúp đỡ người yêu cũ, cô vợ trẻ còn bị chính người phụ nữ kia mắng là 'đồ rửng mỡ' khiến hội chị em sôi sục bất bình.

Mới đây, cô vợ trẻ có tài khoản Facebook tên D.L. đã chia sẻ câu chuyện oái oăm của gia đình mình khiến hội chị em phụ nữ bàn tán vô cùng sôi nổi.

"Chồng mình sống chung bao năm, con cái không bao giờ biết chăm, chưa 1 lần tắm gội hay cho con ăn. Vợ bảo mua hộ cái quần thì làu bàu, nhưng hôm nay em phát hiện ra chồng còn liên lạc với người yêu cũ. 

Chị kia vay tiền rồi còn bảo chồng em mua hộ cái đệm. Em thuê người theo dõi thì biết được chị ta về gần nhà em thuê trọ bán hoa quả.

Chồng lén lút giúp đỡ người yêu cũ, vợ trẻ bắt quả tang lại bị mắng ngược là 'đồ rửng mỡ' - Ảnh 1
Bỗng nhiên người yêu cũ của chồng dọn về gần nhà mình sống, các mẹ sẽ làm thế nào? - Ảnh minh họa: Internet

Em hỏi chồng số điện thoại này của ai, chồng đáp quanh co bảo đứa em dưới quê nhờ ít việc. Đến hôm nay em bắt sống được 2 người ấy gọi cho nhau, thì câu trả lời lại là mẹ anh nhờ mua cái đệm bông ép.

Tức không chịu nổi, em điên lên đánh chồng gãy cả cây sào phơi quần áo, rồi vứt hết đồ của chồng ra ngoài sân. Giờ đóng cửa 2 mẹ con ôm nhau khóc trong nhà. Mai em lên phường lấy đơn, em sẽ bỏ hết làm lại cuộc đời".

Chồng lén lút giúp đỡ người yêu cũ, vợ trẻ bắt quả tang lại bị mắng ngược là 'đồ rửng mỡ' - Ảnh 2
Chồng lén lút gặp gỡ và giúp đỡ người yêu cũ mua nệm khiến vợ trẻ tức giận đến mức đòi ly hôn - Ảnh minh họa: Internet
Chồng lén lút giúp đỡ người yêu cũ, vợ trẻ bắt quả tang lại bị mắng ngược là 'đồ rửng mỡ' - Ảnh 3
Cô vợ trẻ bị người yêu cũ của chồng mắng là "đồ rửng mỡ" khiến chị em sôi sục vì giận dữ - Ảnh minh họa: Internet

Câu chuyện "tình cũ không rủ cũng tới" này lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Hầu hết chị em đều tỏ ra đồng cảm với cô vợ và chỉ trích cô người yêu cũ phá đám kia.

"Mình nghĩ chồng bạn không cặp kè với cô người yêu cũ kia đâu, chẳng qua là cả nể và sĩ diện vậy thôi. Tuy nhiên nói dối vợ rồi lén lút giúp đỡ tình cũ thế này là sai rồi. Chẳng lẽ cô kia không có bạn bè hay sao mà phải nhờ chồng chị, rõ ràng là phá đám mà!", D.A. bình luận.

"Lén lút với chồng người ta mà còn nói người ta là đồ rửng mỡ, đúng là mặt dày hết sức. Mình chắc chắn cô ta có ý đồ nên mới dọn về gần nhà bạn sống, cố tình phá hoại gia đình người khác đây mà", T.H. bức xúc.

"Trách cô người yêu cũ kia một thì phải trách chồng chị mười. Nếu anh ta dứt khoát không muốn dây dưa thì bà kia cũng chẳng làm gì được", M.D. bày tỏ.

Ngoài những bình luận "ném đá" người chồng và cô người yêu cũ, một số chị em khuyên D.L. hãy bình tĩnh, không nên vì chuyện nhỏ nhặt mà đánh mất hạnh phúc gia đình.

"Các mẹ không nên khuyên người ta bỏ chồng vì ly hôn tại người yêu cũ phá đám thì có đáng không? Em nghĩ chị nên nói chuyện rõ ràng cho chồng hiểu chứ đuổi chồng ra khỏi nhà khác gì tác hợp cho họ quay lại với nhau", bình luận này của T.D. nhận được rất nhiều ý kiến đồng tình.

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