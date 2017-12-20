Chồng đánh chửi vợ dã man mặc con gào khóc, người qua đường dửng dưng

Đời sống 20/12/2017 22:01

Tiếng đứa trẻ khóc lóc thảm thiết bên cạnh người vợ bị chồng đánh đập dã man khiến cư dân mạng vô cùng xót xa, phẫn nộ.

Mới đây, đoạn clip ngắn ghi lại cảnh người vợ bị chồng đánh đập, chửi bới dã man ngay trên đường khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ.

Tuy gương mặt không xuất hiện trong clip, tiếng đứa con khóc gọi "Mẹ ơi!" cũng đủ khiến mọi người xót xa, thương cảm. 

Clip: Vợ bị chồng đánh đập dã man trên đường

Theo hình ảnh trong clip, người chồng liên tục chửi bới, đánh đập vợ mặc con nhỏ đang gào khóc gần đó. Cô vợ chỉ biết khóc lóc, xin tha nhưng anh chồng vẫn bạo hành không chút nương tay.

Điều đáng nói là, rất đông người đi đường chứng kiến sự việc nhưng không một ai can ngăn, chỉ dửng dưng lái xe đi qua như không có chuyện gì nghiêm trọng.

Chồng đánh chửi vợ dã man mặc con gào khóc, người qua đường dửng dưng - Ảnh 1
Chồng đánh vợ dã man giữa đường mặc con gào khóc - Ảnh cắt từ clip
Chồng đánh chửi vợ dã man mặc con gào khóc, người qua đường dửng dưng - Ảnh 2
Người đi đường tỏ thái độ dửng dưng khi chứng kiến hành động vũ phu của người chồng - Ảnh cắt từ clip

Người đăng tải clip cũng thông tin thêm, người vợ bắt quả tang chồng mình ngoại tình, làm ầm ĩ một trận nên mới bị đánh dã man như vậy. Tuy nhiên, thông tin này hiện chưa được kiểm chứng. 

Sau khi đăng tải lên một Fanpage nổi tiếng trên Facebook, clip thu hút sự chú ý của cư dân mạng và nhận về vô số bình luận. Hầu hết đều tỏ ra phẫn nộ với hành động vũ phu của người đàn ông và lên án thái độ dửng dưng của những người qua đường.

"Không thể tin nổi anh ta có thể đối xử với người đầu ấp tay gối như vậy. Nghe đứa bé gào khóc gọi mẹ mà thương quá", N.T. bình luận.

"Loại chồng thế này thì bỏ đi chứ giữ làm gì? Phụ nữ không nên quá nhu nhược, khổ mình khổ cả con", M.A. cho biết.

"Không hiểu sao người đi đường có thể dửng dưng đến thế nhỉ? Không thể tin nổi xã hội bây giờ lại vô cảm đến vậy", B.M. bày tỏ.

Chồng đánh chửi vợ dã man mặc con gào khóc, người qua đường dửng dưng - Ảnh 3
Cư dân mạng tỏ ra vô cùng phẫn nộ với hành động vũ phu của người chồng - Ảnh: Facebook
Chồng đánh chửi vợ dã man mặc con gào khóc, người qua đường dửng dưng - Ảnh 4
Hầu hết đều thương cảm, xót xa với tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ khi chứng kiến cảnh bạo lực gia đình - Ảnh: Facebook
Chồng chửi vợ bầu té tát trong bệnh viện chỉ vì quên mang theo giấy tờ

Chồng chửi vợ bầu té tát trong bệnh viện chỉ vì quên mang theo giấy tờ

Những ngày gần đây, clip người đàn ông đánh chửi vợ bầu trong bệnh viện khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Nguyên nhân dẫn đến sự việc là do người vợ bỏ quên giấy tờ ở nhà.

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