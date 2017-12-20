Những ngày gần đây, clip người đàn ông đánh chửi vợ bầu trong bệnh viện khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Nguyên nhân dẫn đến sự việc là do người vợ bỏ quên giấy tờ ở nhà.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, người chồng đứng bên ngoài cửa phòng bệnh liên tục mắng chửi vợ mình xối xả. Người này lớn tiếng quát mắng: “Tao mất công nghỉ việc xin cho mày. Mày không dặn dò ký cho tao. Tao bảo mày sang ngoài kia xin giấy chứng nhận cho tao, tao là con mày không? Tao là người hầu mày không?”.

Người chồng (áo đen) liên tục chửi mắng vợ mang bầu trong bệnh viện - Ảnh: Internet

Sau những lời chửi bới này, người chồng lao vào đẩy mạnh cô vợ đang mang thai ngồi trên giường bệnh. Các bệnh nhân, bác sỹ có mặt ở đó chỉ dám lên tiếng nhắc nhở, khuyên can vì sợ anh ta mất kiểm soát.

Theo thông tin từ Thời Đại, sự việc xảy ra vào ngày 18/12 tại Bệnh viện huyện Chương Mỹ (Hà Nội). Sáng nay (20/12), ông Đặng Trần Chiến – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ đã lên tiếng xác nhận có vụ việc trên. Ông Chiến còn cho biết thêm, người vợ nhập viện không phải để chờ sinh mà đang điều trị bệnh lý tại đây.

Nguyên nhân xảy ra vụ việc là do người vợ quên mang theo giấy tờ - Ảnh: Internet

Khi đến bệnh viện, giữa hai vợ chồng này xảy ra tranh cãi vì người vợ quên không mang theo giấy tờ. Lúc người chồng lớn tiếng mắng chửi, các bác sĩ đã vào khuyên can. Anh ta vung tay định đánh vợ thì được các bác sĩ đỡ lại. Sau đó, người đàn ông đã bỏ đi.

Hiện tại, người vợ trong đoạn clip vẫn đang ở Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ để các bác sĩ theo dõi và điều trị bệnh.

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