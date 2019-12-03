Đang trên đường đi làm thì cặp vợ chồng gặp tai nạn thương tâm. Người vợ tử vong tại chỗ còn chồng nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Đến trưa nay (3/12), Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xác nhận đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể nạn nhân về nhà xác để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường ĐH406, phường Khánh Bình vào sáng cùng ngày.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến cặp vợ chồng thương vong - Ảnh: Internet

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút vợ chồng bà L.T.U (sinh năm 1963) đi trên xe máy lưu thông theo hướng về phường Tân Phước Khánh. Khi xe chạy đến khu phố Bình Khánh, phường Bình Khánh thì xảy ra va chạm với ô tô mang biển số 61D - 000.41 chạy cùng chiều. Sau va chạm, chiếc xe máy loạng choạng rồi lấn sang làn đường ngược lại, đấu đầu với một chiếc ô tô khác.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc - Ảnh: Internet

Vụ tai nạn thương tâm khiến bà U. tử vong tại chỗ, người chồng bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cách đây không lâu, tại Đồng Nai cũng vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người trong gia đình thương vong.

Cụ thể vào ngày 28/11, anh L.V.T (sinh năm 1982) chở vợ và con gái 5 tuổi từ quê ở xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đi khám bệnh. Khi chạy đến khu vực quốc lộ 1A, đoạn ngã 3 ông Đồn thì bất ngờ xảy ra va chạm với 1 xe máy chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến gia đình anh T. ngã xuống đường. Ngay lúc này, một chiếc xe tải chạy đến tông trúng xe của anh T. Vụ tai nạn khiến hai cha con tử vong, người vợ bị thương nhẹ.

Gia đình anh T. gặp tai nạn trên đường đi khám bệnh - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Xót xa: Chồng thẫn thờ, cầu cứu trong vô vọng bên thi thể con gái 2 tuổi, vợ bị cán nát chân sau tai nạn Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại quận 9 (TP.HCM) khiến bé gái 2 tuổi tử vong, người mẹ bị cán nát chân còn người bố bị thương nhẹ. Chứng kiến cảnh người đàn ông khóc bên thi thể con gái, nhiều người không khỏi đau lòng.

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