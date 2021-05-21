Trong khi nam nghệ sĩ lại luôn giữ thái độ im lặng về sự việc thì mới đây, ca sĩ Hà My - người tự nhận mình là "vợ chưa được công khai của Hoài Linh" đã bất ngờ có những chia sẻ bên lề, thu hút được nhiều sự chú ý của công chúng. Vài giờ trước, Hà My tiếp tục có những thông tin trao đổi cùng 1 Youtuber để bênh vực nam danh hài Hoài Linh.

Trong khi liên tục nhiều ngày trở lại đây, bà Nguyễn Phương Hằng luôn lớn tiếng chỉ trích, thậm chí dùng lời lẽ thô tục, gay gắt miệt thị Hoài Linh với mong muốn nam dành hài lên tiếng về việc chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên.

"Tôi có hỏi anh Hoài Linh rằng 'Anh à, em có xem một clip quay lại cảnh ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh cho anh. Em thấy anh ngồi, hai tay anh bấu lại, nhìn rất đau đớn. Điều này khiến em rất xót. Em thấy anh đang phải chịu đựng một nỗi đau nào đó. Em không biết anh có đau không nhưng em thấy rất xót'.

Anh Linh trả lời tôi một câu đau lòng như thế này. Đây là lời tâm sự thật lòng của anh ấy là 'đau lắm em, anh ráng gồng đấy chứ đau muốn xỉu luôn'. Từ đó nên tôi biết ông Yên không chữa được bệnh cho anh Linh, còn thời điểm đó anh Linh đã đi chung với ông ấy lâu chưa thì tôi không rõ vì không hỏi sâu thêm. Nhưng không thể trách anh Linh được là vì sao đau mà vẫn cứ ngồi cho ông Yên đánh vào cổ, vì đang có bệnh thì phải cố chịu thôi chứ nếu khỏe mạnh thì đã khác. Người bệnh đi chữa bệnh thì tâm lý của họ dù đau mấy cũng ráng chịu để mong khỏi bệnh. Sau này, anh Linh có khỏi bệnh cổ, nhưng là nhờ đi chữa trị ở bên Tây y chứ không phải nhờ ông Yên. Anh Linh có tới bệnh viện để mổ".

Hà My trên sóng Youtube chia sẻ về việc chữa bệnh của Hoài Linh - Ảnh chụp màn hình

Chưa dừng lại ở đó, Hà My mong muốn bà Phương Hằng sẽ bình tĩnh để đợi nam nghệ sĩ Hoài Linh gặp mặt làm sáng tỏ mọi chuyện.

"Tôi mong mọi người cứ đợi đi. Chị Hằng cũng hãy đợi thêm một chút, anh Linh sẽ gặp chị để làm sáng tỏ mọi chuyện. Anh Hoài Linh sẽ gọi điện cho chị Hằng trước để xem chị Hằng quyết định như thế nào rồi mới tới gặp. Đó là sự tôn trọng của anh Linh dành cho chị Hằng. Nhiều người hỏi vì sao anh Hoài Linh không gặp chị Phương Hằng ngay mà phải đợi thời điểm mới gặp. Đơn giản vì anh Linh là người sống khép kín nên phải có thời gian để anh ấy chuẩn bị tinh thần. Hiện tại, mọi thứ đang tùm lum hết nên có nhiều mâu thuẫn chưa được giải quyết. Nếu anh Linh gặp chị Hằng được ngay thì đâu cần tôi phải lên nói làm gì.

Tôi chỉ lên để nói rằng anh Linh không sai, không liên quan gì tới việc ông Võ Hoàng Yên hết. Anh Linh chỉ đi cùng ông Yên một thời gian vì nghĩ ông ấy chữa được bệnh. Những người được ông Yên trị bệnh xong có khỏi hay không cũng đâu nói gì với anh Linh. Anh Linh chỉ xuất phát từ ý tốt, muốn đi cùng ông Yên để quảng bá cho dân nghèo biết đến ông ấy mà trị bệnh. Lúc đó ông Yên kêu anh Linh đeo bao tay rồi ra phụ họa thì anh Linh làm theo thôi chứ anh Linh không phải hành nghề cùng ông Võ Hoàng Yên" - chị chia sẻ với Youtuber.

Clip Hoài Linh chữa bệnh cũng đang lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Riêng về "chính chủ", trước ồn ào với ông Võ Hoàng Yên và bà Nguyễn Phương Hằng, nay lại xuất hiện thêm một "người vợ" khác "ra mặt", danh hài Hoài Linh vẫn giữ im lặng. Thái độ này của anh lại càng khiến công chúng thêm tò mò, không ngừng đồn đoán về sự việc.