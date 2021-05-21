'Vợ tự nhận' tiết lộ quá trình chữa bệnh của Hoài Linh: 'Em thấy anh ngồi, hai tay anh bấu lại, nhìn rất đau đớn'

Xã hội 21/05/2021 08:46

Mới đây, Hà My - nữ ca sĩ tự nhận là vợ của nghệ sĩ Hoài Linh đã tiếp tục chia sẻ về những thông tin xoay quanh vụ việc lùm xùm giữa "chồng" cô và bà Nguyễn Phương Hằng.

Trong khi liên tục nhiều ngày trở lại đây, bà Nguyễn Phương Hằng luôn lớn tiếng chỉ trích, thậm chí dùng lời lẽ thô tục, gay gắt miệt thị Hoài Linh với mong muốn nam dành hài lên tiếng về việc chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên.

Trong khi nam nghệ sĩ lại luôn giữ thái độ im lặng về sự việc thì mới đây, ca sĩ Hà My - người tự nhận mình là "vợ chưa được công khai của Hoài Linh" đã bất ngờ có những chia sẻ bên lề, thu hút được nhiều sự chú ý của công chúng. Vài giờ trước, Hà My tiếp tục có những thông tin trao đổi cùng 1 Youtuber để bênh vực nam danh hài Hoài Linh.

Trên sóng Youtube, nữ ca sĩ cho biết:

"Tôi có hỏi anh Hoài Linh rằng 'Anh à, em có xem một clip quay lại cảnh ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh cho anh. Em thấy anh ngồi, hai tay anh bấu lại, nhìn rất đau đớn. Điều này khiến em rất xót. Em thấy anh đang phải chịu đựng một nỗi đau nào đó. Em không biết anh có đau không nhưng em thấy rất xót'.

Anh Linh trả lời tôi một câu đau lòng như thế này. Đây là lời tâm sự thật lòng của anh ấy là 'đau lắm em, anh ráng gồng đấy chứ đau muốn xỉu luôn'. Từ đó nên tôi biết ông Yên không chữa được bệnh cho anh Linh, còn thời điểm đó anh Linh đã đi chung với ông ấy lâu chưa thì tôi không rõ vì không hỏi sâu thêm. Nhưng không thể trách anh Linh được là vì sao đau mà vẫn cứ ngồi cho ông Yên đánh vào cổ, vì đang có bệnh thì phải cố chịu thôi chứ nếu khỏe mạnh thì đã khác. Người bệnh đi chữa bệnh thì tâm lý của họ dù đau mấy cũng ráng chịu để mong khỏi bệnh. Sau này, anh Linh có khỏi bệnh cổ, nhưng là nhờ đi chữa trị ở bên Tây y chứ không phải nhờ ông Yên. Anh Linh có tới bệnh viện để mổ".

nguyen phuong hang
Hà My trên sóng Youtube chia sẻ về việc chữa bệnh của Hoài Linh - Ảnh chụp màn hình 

Chưa dừng lại ở đó, Hà My mong muốn bà Phương Hằng sẽ bình tĩnh để đợi nam nghệ sĩ Hoài Linh gặp mặt làm sáng tỏ mọi chuyện.  

"Tôi mong mọi người cứ đợi đi. Chị Hằng cũng hãy đợi thêm một chút, anh Linh sẽ gặp chị để làm sáng tỏ mọi chuyện. Anh Hoài Linh sẽ gọi điện cho chị Hằng trước để xem chị Hằng quyết định như thế nào rồi mới tới gặp. Đó là sự tôn trọng của anh Linh dành cho chị Hằng. Nhiều người hỏi vì sao anh Hoài Linh không gặp chị Phương Hằng ngay mà phải đợi thời điểm mới gặp. Đơn giản vì anh Linh là người sống khép kín nên phải có thời gian để anh ấy chuẩn bị tinh thần. Hiện tại, mọi thứ đang tùm lum hết nên có nhiều mâu thuẫn chưa được giải quyết. Nếu anh Linh gặp chị Hằng được ngay thì đâu cần tôi phải lên nói làm gì.

Tôi chỉ lên để nói rằng anh Linh không sai, không liên quan gì tới việc ông Võ Hoàng Yên hết. Anh Linh chỉ đi cùng ông Yên một thời gian vì nghĩ ông ấy chữa được bệnh. Những người được ông Yên trị bệnh xong có khỏi hay không cũng đâu nói gì với anh Linh. Anh Linh chỉ xuất phát từ ý tốt, muốn đi cùng ông Yên để quảng bá cho dân nghèo biết đến ông ấy mà trị bệnh. Lúc đó ông Yên kêu anh Linh đeo bao tay rồi ra phụ họa thì anh Linh làm theo thôi chứ anh Linh không phải hành nghề cùng ông Võ Hoàng Yên" - chị chia sẻ với Youtuber. 

nguyen phuong hang
Clip Hoài Linh chữa bệnh cũng đang lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Riêng về "chính chủ", trước ồn ào với ông Võ Hoàng Yên và bà Nguyễn Phương Hằng, nay lại xuất hiện thêm một "người vợ" khác "ra mặt", danh hài Hoài Linh vẫn giữ im lặng. Thái độ này của anh lại càng khiến công chúng thêm tò mò, không ngừng đồn đoán về sự việc.

Bà Phương Hằng khoe vàng vòng quấn cổ, Huỳnh Ngọc Thiên Hương so kè kim cương châu báu cả 'lố'

Bà Phương Hằng khoe vàng vòng quấn cổ, Huỳnh Ngọc Thiên Hương so kè kim cương châu báu cả 'lố'

Trong khi mạng xã hội liên tục xuất hiện các hình ảnh cho thấy cuộc sống giàu sang với kim cương to như "hạt mít" của bà Nguyễn Phương Hằng thì mới đây, "người đàn bà giấu mặt" Huỳnh Ngọc Thiên Hương cũng so kè độ giàu có với hình ảnh nhẫn vàng đá quý phủ đầy tay.

Xem thêm
Từ khóa:   Nguyễn Phương Hằng Hà My bà Phương Hằng và Hoài Linh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 57 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 2 giờ 27 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1