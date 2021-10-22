Vợ tố bị nhốt, bạo hành xuyên đêm, người chồng trách: 'Nhiều phụ nữ bị đánh sứt đầu mẻ trán hơn cũng không đi kiện chồng'

Xã hội 22/10/2021 12:41

"Có cần thiết phải quyết cho chồng kiện chồng đi tù không các bạn? Nếu như một người vợ sống có tình có nghĩa người ta có làm như vậy không?" - người chồng đặt câu hỏi.

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xôn xao bài đăng của một người phụ nữ có tên Kiều Thị Thu H. (SN 1992, sống tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) tố cáo bị chồng bạo hành xuyên đêm. Theo đó, trong bài đăng, chị H. còn chia sẻ thêm loạt ảnh cơ thể bầm tím, mắt, môi tụ máu và cho biết những thương tích này là do chồng đánh đập.

Ngay sau khi đăng tải lên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý từ dư luận. Đa số netizen đều bày tỏ sự phẫn nộ về hành động bạo lực của người chồng và không khỏi xót xa cho bà mẹ trẻ. Theo báo Đất Việt, sau đó, chị H. đã trình báo sự việc tới cơ quan chức năng và gửi đơn kiện người chồng. Tuy nhiên, người chồng doạ sẽ tung ảnh nóng nếu chị không rút đơn kiện.

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Bài đăng tố cáo bị chồng bạo hành của chị H. - Ảnh: Chụp màn hình

Hơn 10 ngày sau khi xảy ra sự việc, tối 21/10, trên trang cá nhân, anh T.T.T. - chồng chị H. cũng đã có chia sẻ đầu tiên xung quanh bài bóc phốt của vợ. Đáng nói, trong bài viết có nhiều thông tin được tiết lộ khiến dân mạng bất ngờ.

Theo đó, người này thừa nhận có đánh vợ nhưng không hề nhốt đánh từ 23h đêm tới 4h sáng như vợ tố cáo. Đến hôm sau, khi vợ than đau đầu, người này còn đưa vợ đến bệnh viện chụp chiếu CT để kiểm tra tình hình.  Anh T. viết:

"Các bạn thử nghĩ xem nếu tôi nhốt đánh hàng giờ như thế thì vợ tôi còn thẳng lưng đi về cùng bố mẹ sao? Sáng sớm ra thấy vợ kêu không biết sao đau đầu, tôi lo và còn đưa vợ sang Bệnh viện 500 giường thăm khám chụp chiếu CT từ đầu đến chân. Hai vợ chồng vẫn còn cầm tay nhau bình thường, vợ tôi chủ động cầm tay là đằng khác. Vậy mà giờ nói tôi cầm gậy sắt để đánh, nếu cầm chắc tôi phải khiêng hoặc vác vợ đi khám, chứ không phải đi phăng phăng như chuẩn bị ra sân thi đấu thể thao đâu".

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Bài đăng của người chồng về sự việc bị vợ tố bạo hành - Ảnh: Chụp màn hình

Không chỉ vậy, người chồng còn kể lại rằng sự việc xảy ra khi vợ chồng anh đi sinh nhật cùng nhau nên uống vài chén, cùng say và "nói cho đúng là đánh nhau, chứ không phải đánh vợ". Đồng thời khẳng định đây là lần đầu tiên dùng bạo lực với chị H.

Đáng nói, người đàn ông còn đặt câu hỏi khiến nhiều người cảm thấy bức xúc, đặc biệt là với chị em phụ nữ. Anh T. viết: "Có cần thiết phải quyết cho chồng kiện chồng đi tù không các bạn? Nếu như một người vợ sống có tình có nghĩa người ta có làm như vậy không? Tôi chỉ hỏi tất cả các chị em phụ nữ ai đã từng bị chồng đánh đôi khi đánh sứt đầu mẻ trán hơn như này nhiều có đi kiện chồng, hại chồng phải đi tù không các chị em? Có đấy nhưng nó là hy hữu, mà vợ tôi nằm trong số đó. Con người hẹp hòi thủ đoạn, không có tình có nghĩa mới làm vậy thôi. Chứ hầu hết các chị em phụ nữ người ta không giống như vợ tôi đâu".

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Anh T. và chị H. thuở còn mặn nồng - Ảnh: Báo Đất Việt

Về thông tin cho rằng mình muốn bỏ trốn, T. cho rằng mình không "còn gì để mất" và cũng không việc gì phải sợ cả: "Để định xem đi tù bao năm vì tội lần đầu đánh vợ và giám định thương tật không một vệt xước, kết quả thăm khám tôi còn giữ đây'.

Bên cạnh đó, người đàn ông còn bóc phốt ngược lại vợ từng có một đời chồng và con riêng ở Hà Nội. Chị H. ly hôn chồng cũ vì trong lúc sống chung vẫn qua lại với người yêu cũ, bị vợ anh ta phát hiện, còn chồng cũ đánh đập.

Về phần mình, anh khẳng định dù phải chịu nhiều điều tiếng nhưng vì thương vợ nên anh T. vẫn mặc kệ. Anh cho biết mình đã tặng nhiều quà có giá trị cho vợ và gia đình nhà vợ những mong được yêu thương, tôn trọng. Thậm chí, nhà vợ cho anh T. vay tiền còn lấy lãi không thiếu một đồng.

Ngoài ra, người này còn cho biết nhà cửa chung của hai vợ chồng đã nhường lại cho vợ, bàn thờ bố mẹ anh phải đưa lên chùa, đám hỏi của em gái cũng bị nhà vợ cấm không được tổ chức tại nhà.

Bài đăng giải bày của anh T. ngay sau khi đăng tải đã nhận được rất đông sự quan tâm của dân mạng.

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