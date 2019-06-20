Khi sinh con, phụ nữ vô cùng yếu đuối nên rất cần sự chăm sóc của người chồng. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu được điều đó.

Mới đây, hình ảnh người chồng trẻ tất bật lo toan mọi thứ khi vợ sinh con được lan truyền trên mạng nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Kèm theo đó là câu chuyện về "người chồng quốc dân" này.

“Thật là tuyệt vời.

Em bảo cho chị chụp kiểu ảnh nhé?

Cu cậu thẹn thùng ‘Không. Em xong rồi’.

Nhưng xin lỗi, chị đã chụp xong rồi mới hỏi em nhé.

Ông bố trẻ năm nay mới 24 tuổi mà cả phòng tấm tắc khen ngợi, vợ chờ sinh mà một mình chạy nước, chạy đồ, rảnh một cái là ngồi cạnh xoa bụng động viên vợ.

Lúc bác sĩ bảo ‘ra rồi’ cu cậu đứng ngoài khóc nức nở, nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ.

Ti xong chăm con, chăm vợ, lau dọn... một tay cu cậu làm cả.

Mẹ vợ ngồi đấy mà cứ thẫn thờ nhìn con rể ra tay thôi.

Cả phòng trêu: ‘Thằng kia, mày đẻ mấy lứa rồi mà thạo việc thế’.

Phải công nhận thanh niên này tâm lý và chu đáo thật, các anh chồng có vợ đi đẻ cũng nên tìm hiểu và học tập.

Vợ đã vất vả nhiều, mọi chuyện đều là niềm động viên rất lớn cho chị em.

Chúc mọi gia đình đi đẻ vui vẻ và hạnh phúc”.

Hình ảnh anh chồng trẻ chăm vợ đẻ vô cùng chu đáo được cư dân mạng liên tục chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Chỉ sau vài giờ được đăng tải, câu chuyện về người chồng này đã nhận được rất nhiều lời khen từ cộng đồng mạng, đặc biệt là chị em phụ nữ.

“Phải chi ông chồng nào cũng hiểu được nỗi khổ của vợ mình, chia sẻ gánh nặng được như anh này thì chị em đã đỡ khổ hơn nhiều”, L.K bình luận.

“Những cảnh bình dị như thế này đẹp biết mấy. Hy vọng vợ chồng em sẽ hạnh phúc mãi như vậy nhé”, một cư dân mạng gửi lời chúc đến gia đình nhỏ.

Dù chưa có nhiều thông tin nhưng câu chuyện trên vẫn đang được cộng đồng mạng nhiệt tình chia sẻ, bình luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-de-chong-khoc-nuc-no-cham-tung-ly-tung-ty-khien-ca-phong-benh-tram-tro-khen-ngoi-328688.html