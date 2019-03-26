Vợ Bùi Văn Công nghe tiếng nữ sinh giao gà kêu cứu yếu ớt suốt 3 ngày nhưng không ngăn cản

Bùi Thị Kim Thu khai đã nghe tiếng nữ sinh giao gà khóc lóc, kêu cứu yếu ớt khi bị hãm hiếp nhưng không tố giác mà cố tình che giấu tội ác.

Hôm nay (26/3), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên cho biết nghi can Bùi Thị Kim Thu (SN 1975, trú Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) đã khai ra nhiều tình tiết liên quan đến cái chết của nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997). Trong suốt 3 ngày từ đêm 30 Tết đến rạng sáng mùng 3, Thu biết rõ việc chồng là Bùi Văn Công cùng đồng bọn đã trói nữ sinh, nhét giẻ vào miệng và thay nhau giở trò đồi bại với nạn nhân trong buồng ngủ, phòng khách, dưới sàn nhà...

Nằm trong phòng, Thu nghe rõ tiếng nữ sinh khóc lóc, cầu xin yếu ớt nhưng không can thiệp. Vào tối mùng 2, Thu chứng kiến Phạm Văn Nhiệm đang hãm hiếp nạn nhân trong phòng ngủ của mình nhưng chỉ cằn nhằn: "Chúng mày đừng làm trò đó trong buồng của tao" rồi bỏ đi. Bùi Thị Kim Thu chứng kiến nữ sinh giao gà bị giam giữ, hãm hiếp suốt 3 ngày nhưng không ngăn cản - Ảnh: CAND Từ trên xuống, từ trái qua phải: Lường Văn Hùng, Vương Văn Hùng, Lường Văn Lả, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Phạm Văn Dũng và Cầm Văn Chương - Ảnh: CAND Sau khi nhóm 7 đối tượng mang thi thể nữ sinh bỏ trong khu chăn nuôi, Thu đã giả vờ mình vô tình phát hiện thi thể và báo công an, cho lời khai giả nhằm cản trở công tác điều tra.

Theo luật sư Phạm Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội), ngoài tội danh Không tố giác tội phạm, Bùi Thị Kim Thu có thể bị khởi tố thêm nhiều tội danh khác. Nếu Thu chứng kiến nữ sinh đang suy kiệt sức khỏe, có nguy cơ tử vong nhưng không cứu giúp, Thu sẽ bị truy cứu thêm tội Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Còn nếu Thu tham gia xóa dấu vết hiện trường, tạo chứng cứ giả để giúp sức cho hành vi phạm tội của chồng và các bị can, cô ta còn bị truy cứu tội Che giấu tội phạm. Trong trường hợp Thu xúi giục hoặc giúp sức cho các bị can còn lại có hành vi giết người, cướp tài sản, hiếp dâm, bắt giữ người trái pháp luật thì Thu sẽ là đồng phạm. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh lấy lời khai, làm rõ các tình tiết, manh mối xung quanh vụ trọng án này.

Lý lịch bất hảo của Phạm Văn Dũng, một trong 3 đối tượng mới bị bắt vì sát hại nữ sinh giao gà Từ khi vụ án xảy ra đến khi em trai là Phạm Văn Nhiệm cùng 4 bạn nghiện bị bắt, Dũng vẫn sinh hoạt bình thường, chẳng hề có biểu hiện hốt hoảng hay tìm cách lẩn trốn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-bui-van-cong-nghe-tieng-nu-sinh-giao-ga-keu-cuu-yeu-ot-suot-3-ngay-nhung-khong-ngan-can-319706.html