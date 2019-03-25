Khám nhà Bùi Văn Công phát hiện nữ sinh giao gà bị nhét giẻ vào miệng, trói tay rồi hãm hiếp ở nhiều nơi trong nhà

Xã hội 25/03/2019 19:53

Bước đầu xác định Bùi Văn Công và đồng bọn đã trói nữ sinh, nhét giẻ vào miệng và thay nhau giở trò đồi bại với nạn nhân trong buồng ngủ, phòng khách, dưới sàn nhà... 

Liên quan đến vụ nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, Điện Biên) bị sát hại khi đi giao gà, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã khám nhà đối tượng chủ mưu Bùi Văn Công và xác định đây là hiện trường chính của vụ án.

Qua nhiều giờ khám nghiệm cũng như đấu tranh lấy lời khai, cơ quan điều tra đã phát hiện nhiều mẫu vật, manh mối quan trọng trong buồng ngủ của Bùi Văn Công và vợ là Bùi Thị Kim Thu chứng minh tội ác của nhóm nghi phạm.

Công an phát hiện trên giường ngủ của Công có những mẫu sinh học đã khô. Những mẫu vật này đã được chuyển về Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) để tiến hành xét nghiệm ADN, xét nghiệm sinh học, sinh hóa. Khi có kết quả, chắc chắn nhiều nghi vấn, “nút thắt” tiếp theo của vụ án phức tạp này sẽ được làm rõ. 

Khám nhà Bùi Văn Công phát hiện nữ sinh giao gà bị nhét giẻ vào miệng, trói tay rồi hãm hiếp ở nhiều nơi trong nhà - Ảnh 1
Nhóm đối tượng đã trói nữ sinh, nhét giẻ vào miệng và thay nhau giở trò đồi bại với nạn nhân trong buồng ngủ, phòng khách, dưới sàn nhà... - Ảnh: CAND

Bước đầu xác định Bùi Văn Công và đồng bọn đã trói nữ sinh, nhét giẻ vào miệng và thay nhau giở trò đồi bại với nạn nhân trong buồng ngủ, phòng khách, dưới sàn nhà... 

Sau khi giam giữ, hiếp dâm, sát hại nạn nhân, 7 đối tượng đã đưa thi thể lên giấu ở khu chăn nuôi cách đó không xa.

Trước đó, Bùi Thị Kim Thu cũng đã thừa nhận chứng kiến chồng và đồng bọn hãm hiếp, giam giữ em Duyên nhưng không ngăn cản. Trái lại người phụ nữ còn giả vờ mình là người đầu tiên phát hiện xác, cho lời khai giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan công an.

Khám nhà Bùi Văn Công phát hiện nữ sinh giao gà bị nhét giẻ vào miệng, trói tay rồi hãm hiếp ở nhiều nơi trong nhà - Ảnh 2
Nhà nghi can Bùi Văn Công là hiện trường chính của vụ án - Ảnh: CAND

Tính đến hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt giam 8 bị can liên quan vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên gồm: Bùi Văn Công (SN 1975), Bùi Thị Kim Thu (SN 1975, vợ Công), Vương Văn Hùng (SN 1984), Lường Văn Hùng (SN 1991), Lường Văn Lả (SN 1991), Phạm Văn Nhiệm (SN 1976), Phạm Văn Dũng (SN 1972, anh trai Nhiệm), Cầm Văn Chương (SN 1974). Vụ án mạng đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

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