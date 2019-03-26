Từ khi vụ án xảy ra đến khi em trai là Phạm Văn Nhiệm cùng 4 bạn nghiện bị bắt, Dũng vẫn sinh hoạt bình thường, chẳng hề có biểu hiện hốt hoảng hay tìm cách lẩn trốn.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 đối tượng là Bùi Thị Kim Thu (SN 1975), Cầm Văn Chương (SN 1974), Phạm Văn Dũng (SN 1972) liên quan đến cái chết của nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997) khi đi giao gà vào chiều 30 Tết Kỷ Hợi. Trong đó, Phạm Văn Dũng là anh trai ruột của Phạm Văn Nhiệm (SN 1976, một trong 5 đối tượng bị bắt trước đó). Dũng cũng là đối tượng nghiện ma tuý, tuy nhiên so về "thâm niên" thì vẫn thua những đối tượng Lường Văn Lả, Cầm Văn Chương, Bùi Văn Công...



Phạm Văn Dũng cùng em trai tham gia hãm hiếp, sát hại nữ sinh giao gà - Ảnh: Internet Bước đầu xác định Dũng không có tiền án, tiền sự. Chính quyền địa phương phát hiện Dũng nghiện ngập từ khoảng tháng 3/2016. Đến tháng 3/2018, đối tượng được đưa vào diện uống thuốc cai nghiện của địa phương. Dũng đã có vợ và hai con đang học cấp 2. Nhà đối tượng thuộc diện hộ nghèo, nguyên nhân cũng dễ hiểu vì kể từ khi dính vào ma túy, của cải trong nhà cứ thế đội nón ra đi. Mới đây, Dũng được địa phương cấp cho 2 con bò làm vốn nhờ vào chính sách hỗ trợ cho gia đình thuộc diện hộ nghèo. Thế nhưng biết Dũng nghiện ngập, chỉ chực mang đồ ở nhà đi bán nên cả vợ con lẫn chính quyền địa phương đều phải giám sát...hai con bò.

Từ khi vụ án xảy ra đến khi em trai là Phạm Văn Nhiệm cùng 4 bạn nghiện bị bắt, Dũng vẫn sinh hoạt bình thường, chẳng hề có biểu hiện hốt hoảng hay tìm cách lẩn trốn. Đến 21/3, Công an tỉnh sau quá trình củng cố hồ sơ, đấu tranh lấy lời khai mới đủ bằng chứng bắt giữ Phạm Văn Dũng. Bố mẹ của Dũng, Nhiệm tuổi đã cao. Hai ông bà vốn dĩ đã xấu hổ với hàng xóm láng giềng vì hai thằng con nghiện ngập, nay chúng lại dính vào vụ án mạng chấn động khiến ông bà bất lực, cả ngày như người mất hồn, không thiết ăn uống hay trò chuyện. Vợ con đối tượng cũng khóc lóc, chẳng dám ra đường nhìn mặt ai. Tính đến hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt giam 8 bị can liên quan vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên gồm: Bùi Văn Công (SN 1975), Bùi Thị Kim Thu (SN 1975, vợ Công), Vương Văn Hùng (SN 1984), Lường Văn Hùng (SN 1991), Lường Văn Lả (SN 1991), Phạm Văn Nhiệm (SN 1976), Phạm Văn Dũng (SN 1972, anh trai Nhiệm), Cầm Văn Chương (SN 1974). Vụ án mạng đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Khám nhà Bùi Văn Công phát hiện nữ sinh giao gà bị nhét giẻ vào miệng, trói tay rồi hãm hiếp ở nhiều nơi trong nhà Bước đầu xác định Bùi Văn Công và đồng bọn đã trói nữ sinh, nhét giẻ vào miệng và thay nhau giở trò đồi bại với nạn nhân trong buồng ngủ, phòng khách, dưới sàn nhà...

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