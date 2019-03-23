Mẹ nữ sinh giao gà nói về vợ Bùi Văn Công: 'Tôi căm thù nó gấp nghìn lần những thằng thú tính kia'

Xã hội 23/03/2019 11:28

Khi biết Bùi Thị Kim Thu (vợ bị can Bùi Văn Công) nắm rõ hành vi của chồng và đồng bọn nhưng không tố giác, thậm chí còn giả vờ vô tình phát hiện ra thi thể, mẹ nữ sinh giao gà tỏ ra vô cùng căm phẫn.

Liên quan đến thông tin nghi can Bùi Thị Kim Thu (SN 1975, ở Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) chứng kiến chồng là Bùi Văn Công (SN 1975) cùng đồng bọn giam giữ, giở trò đồi bại với nữ sinh giao gà nhưng không báo công an, ngược lại còn giả vờ mình là người đầu tiên phát hiện thi thể, cung cấp nhiều tin giả gây cản trở điều tra, bà Hiền (mẹ nạn nhân) cho biết rất căm phẫn hành vi này của Thu. 

Mẹ nữ sinh giao gà nói về vợ Bùi Văn Công: 'Tôi căm thù nó gấp nghìn lần những thằng thú tính kia' - Ảnh 1
Bùi Thị Kim Thu báo án với tư cách là người đầu tiên phát hiện xác nạn nhân - Ảnh: Internet

Theo BVPL, từ đầu đã có một số ý kiến nghi ngờ Thu biết sự việc nhưng không ngăn cản hay tố giác. Lúc này Thu tỏ ra oan ức, cho rằng dư luận quá ác ý, cố tình đổ tội cho mình.

Sau khi Công bị bắt, Thu đã đến nhà bà Hiền gửi lời xin lỗi, đồng thời thắp hương cho nữ sinh xấu số. Thu mang vẻ mặt buồn rầu, tiếc nuối về tội ác mà chồng cùng đồng bọn gây ra, dường như chị ta hoàn toàn vô can trước cái chết nữ sinh. Tuy nhiên, bà Hiền "vẫn thấy có điều gì đó giả tạo ở người phụ nữ này" và đem những nghi ngờ của mình thông báo với cơ quan chức năng.

"Tôi căm thù nó gấp nghìn lần, còn hơn những thằng thú tính kia. Nếu nó có tính người thì con tôi đã cứu được, đã được sống", BVPL dẫn lời bà Hiền.

Trong quá trình điều tra, Thu có nhiều biểu hiện bất thường. Chị ta thường xuyên kể với mọi người những thông tin "nghe ngóng được từ người quen làm công an" nhằm làm phức tạp vấn đề, tung tin thất thiệt, cản trở điều tra.

Theo tài liệu, Bùi Văn Công đã lên kế hoạch để Vương Văn Hùng giả vờ mua gà rồi khống chế, giam giữ khi nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997) chở gà đến.

Hùng siết cổ Duyên ngất xỉu rồi gọi Công đến. Sau đó Công gọi cho đám bạn nghiện ngập gồm Phạm Văn Nhiệm, Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả, Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương đến nhà cùng sử dụng ma túy, thay phiên nhau hãm hiếp rồi sát hại nạn nhân.

Bùi Thị Kim Thu kể cho mọi người xung quanh là trong thời gian nữ sinh mất tích, gia đình đã đăng thông tin tìm kiếm lên mạng xã hội nhưng Thu không biết vì không có thời gian vào Facebook. Đến hôm mùng 3 Tết, Thu về nhà để chuẩn bị mở chuồng trại chăn nuôi gà thì vô tình phát hiện thi thể.

Thế nhưng qua điều tra, Thu đã có ít nhất 2 lần chứng kiến chồng là Bùi Văn Công cùng đồng bọn giam giữ, giở trò đồi bại với em Duyên sau khi sử dụng ma túy tại nhà. Thu chẳng những không can ngăn mà còn giả vờ mình vô tình phát hiện xác, cho lời khai giả, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Tính đến hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ, khởi tố 8 đối tượng liên quan đến cái chết của nữ sinh.

Mẹ nữ sinh giao gà nói về vợ Bùi Văn Công: 'Tôi căm thù nó gấp nghìn lần những thằng thú tính kia' - Ảnh 2

Mẹ nữ sinh giao gà nói về vợ Bùi Văn Công: 'Tôi căm thù nó gấp nghìn lần những thằng thú tính kia' - Ảnh 3
Cơ quan công an khởi tố 8 đối tượng liên quan đến cái chết của nữ sinh - Ảnh: Internet

Các nghi can gồm: Vương Văn Hùng (SN 1984, trú Khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo), Bùi Văn Công (SN 1975, trú Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), Phạm Văn Nhiệm (SN 1976, trú Đội 19, xã Thanh Nưa), Lường Văn Hùng (SN 1991, trú Bản Na Hí, xã  Hua Thanh, huyện Điện Biên), Lường Văn Lả (SN 1991, trú Bản Mển, xã  Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về tội: Giết người, Hiếp dâm, Cướp tài sản...

Hai đối tượng Phạm Văn Dũng (SN 1972, trú Đội 19, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), Cầm Văn Chương (SN 1974, trú Đội 7, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) bị khởi tố tội Hiếp dâm.

Đối tượng Bùi Thị Kim Thu (SN 1975, trú Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) bị khởi tố tội Không tố giác tội phạm.

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Cầm Văn Chương là một trong ba nghi phạm mới bị bắt trong vụ án nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà vào ngày 30 Tết. Đối tượng này đã kết hôn và có 2 người con, tuy nhiên mọi gánh nặng kinh tế đều đè nặng trên vai người vợ vì Chương nghiện ma túy.

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