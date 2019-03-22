Chứng kiến chồng hãm hiếp sát hại nữ sinh giao gà, vợ cho lời khai giả, bao che tội ác

Xã hội 22/03/2019 10:49

Chứng kiến chồng và đồng bọn giam giữ, hãm hiếp nữ sinh giao gà, Thu chẳng những không tố giác mà còn cho lời khai giả, bao che tội ác.

Liên quan đến vụ nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997) đi giao gà bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa bắt tạm giam, khởi tố thêm 3 đối tượng gồm: Phạm Văn Dũng (SN 1972, trú Đội 19, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), Cầm Văn Chương (SN 1974, trú Đội 7, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) về tội Hiếp dâm và Bùi Thị Kim Thu (SN 1975, trú Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) về tội Không tố giác tội phạm.

Chứng kiến chồng hãm hiếp sát hại nữ sinh giao gà, vợ cho lời khai giả, bao che tội ác - Ảnh 1
Nữ sinh viên Cao Mỹ Duyên và hình ảnh cuối cùng trước khi đi giao gà - Ảnh: BVPL

Trước đó, cơ quan công an đã bắt giữ, khởi tố 5 đối tượng gồm: Vương Văn Hùng (SN 1984, trú Khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo), Bùi Văn Công (SN 1975, trú Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), Phạm Văn Nhiệm (SN 1976, trú Đội 19, xã Thanh Nưa), Lường Văn Hùng (SN 1991, trú Bản Na Hí, xã  Hua Thanh, huyện Điện Biên), Lường Văn Lả (SN 1991, trú Bản Mển, xã  Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về tội: Giết người, Hiếp dâm, Cướp tài sản...

Chứng kiến chồng hãm hiếp sát hại nữ sinh giao gà, vợ cho lời khai giả, bao che tội ác - Ảnh 2
Từ trên xuống, từ trái qua phải lần lượt là Lường Văn Hùng, Vương Văn Hùng, Lường Văn Lả, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương - Ảnh: BVPL

Các đối tượng hãm hại nữ sinh giao gà đều nghiện ma túy, có nhiều tiền án tiền sự, cấu kết xóa dấu vết, dựng hiện trường giả, tung tin thất thiệt nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Trong đó Phạm Văn Dũng là anh trai của Phạm Văn Nhiệm, Bùi Thị Kim Thu là vợ của Bùi Văn Công, đối tượng được cho là chủ mưu trong vụ án này

Chứng kiến chồng hãm hiếp sát hại nữ sinh giao gà, vợ cho lời khai giả, bao che tội ác - Ảnh 3
Nhà của Bùi Văn Công - Ảnh: BVPL
Chứng kiến chồng hãm hiếp sát hại nữ sinh giao gà, vợ cho lời khai giả, bao che tội ác - Ảnh 4
 Khu chăn nuôi các đối tượng giấu xác nạn nhân. Vợ của Công giả vờ là người đầu tiên phát hiện thi thể và báo công an - Ảnh: BVPL
Chứng kiến chồng hãm hiếp sát hại nữ sinh giao gà, vợ cho lời khai giả, bao che tội ác - Ảnh 5
Các đối tượng cũng giam giữ nữ sinh trên xe tải của Công - Ảnh: BVPL
Chứng kiến chồng hãm hiếp sát hại nữ sinh giao gà, vợ cho lời khai giả, bao che tội ác - Ảnh 6
Chứng kiến chồng và đồng bọn giam giữ, hãm hiếp nữ sinh giao gà nhưng Thu không tố cáo, trái lại còn bao che và cung cấp tin giả nhằm cản trở công tác điều tra - Ảnh: BVPL

Ngoài việc tổ chức giam giữ nạn nhân trên thùng xe, các đối tượng đưa nữ sinh vào nhà Công và thực hiện hành vi phạm tội. Qua lời khai của các đối tượng, Bùi Thị Kim Thu đã có ít nhất 2 lần bắt gặp chồng và đồng bọn giở trò đồi bại với em Duyên nhưng chẳng những không can ngăn mà còn giả vờ mình vô tình phát hiện xác, báo công an và cung cấp nhiều tin giả gây khó khăn cho công tác điều tra. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Hé lộ chân dung 3 nghi phạm mới trong vụ nữ sinh giao gà bị sát hại

Hé lộ chân dung 3 nghi phạm mới trong vụ nữ sinh giao gà bị sát hại

Liên quan đến vụ việc nữ sinh giao gà bị sát hại, Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định bắt tạm giam, khởi tố thêm 3 nghi phạm mới.

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