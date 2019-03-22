Thời gian qua, vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997) đi giao gà chiều 30 Tết bị sát hại thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội. Tính đến hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ, khởi tố 8 đối tượng liên quan đến cái chết của nữ sinh.

Với tư cách là nhân chứng, Thu nhiều lần được mời lên công an để lấy lời khai. Với vẻ ngoài thật thà, chất phác, ốm yếu bệnh tật, Thu đã tạo được vỏ bọc "vô can", dường như chị ta hoàn toàn đứng ngoài tội ác.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 6/2 (tức mùng 3 Tết Kỷ Hợi), Bùi Thị Kim Thu báo công an về việc phát hiện thi thể nữ sinh Cao Mỹ Duyên trong căn nhà bỏ hoang của em chồng mình.

Clip vợ Bùi Văn Công thản nhiên kể chuyện phát hiện xác nữ sinh giao gà với vẻ mặt vô tội

Đoạn clip ghi lại cảnh Thu kể cho người dân xung quanh nghe việc mình vô tình phát hiện xác nữ sinh với vẻ ngoài vô tội càng khiến ai nấy thêm phẫn nộ. Thu cho biết trong thời gian nữ sinh mất tích, gia đình đã đăng thông tin tìm kiếm lên mạng xã hội nhưng Thu không biết vì không có thời gian vào Facebook.

Thế nhưng qua điều tra, Thu đã có ít nhất 2 lần chứng kiến chồng là Bùi Văn Công cùng đồng bọn giam giữ, giở trò đồi bại với em Duyên sau khi sử dụng ma túy tại nhà. Thu chẳng những không can ngăn mà còn giả vờ mình vô tình phát hiện xác, báo công an và cung cấp nhiều tin giả gây khó khăn cho công tác điều tra.

Thu nói mình không hề biết thông tin nữ sinh Cao Mỹ Duyên mất tích với vẻ mặt thản nhiên - Ảnh cắt từ clip

Thu còn trả lời báo chí rằng đã ly thân với Bùi Văn Công, hơn 1 năm nay chị ta sống ở nhà chị gái. Hôm mùng 3 Tết mới về nhà để chuẩn bị mở chuồng trại chăn nuôi gà thì phát hiện sự việc. "Khi đi qua ngôi nhà bỏ hoang của cô em gái chồng, không rõ vì sao tôi lại có linh cảm và muốn đi vào đó vì bình thường nhà không có ai", Thu cho biết mình vô tình phát hiện xác nạn nhân.

Khi Công bị bắt, Thu tỏ ra buồn rầu và khó hiểu. "Tôi mong anh ấy không sao, chỉ bị gọi lên vì liên quan đám bạn bè nghiện ngập. Từ hôm xảy ra vụ án, nhiều người cũng đến đây hỏi han, đặt điều làm tôi rất áp lực. Từ hôm ấy đến giờ, tôi sụt mất 5 kg rồi, chỉ mong công an nhanh chóng điều tra làm rõ mọi việc", nhiều người cảm thấy tội nghiệp cho Thu vì bị liên lụy.

Hiện vụ án mạng đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.