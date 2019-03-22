Vạch trần vỏ bọc đạo đức của vợ kẻ chủ mưu hãm hiếp, sát hại nữ sinh giao gà

Xã hội 22/03/2019 14:44

Bùi Thị Kim Thu đã có ít nhất 2 lần bắt gặp chồng và đồng bọn giở trò đồi bại với em Duyên nhưng chẳng những không can ngăn mà còn giả vờ mình vô tình phát hiện xác, báo công an và cung cấp nhiều tin giả gây khó khăn cho công tác điều tra.

Thời gian qua, vụ án nữ sinh đi giao gà chiều 30 Tết bị sát hại thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội. Tính đến hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ, khởi tố 8 đối tượng liên quan đến cái chết của nữ sinh.

Các nghi can gồm: Vương Văn Hùng (SN 1984, trú Khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo), Bùi Văn Công (SN 1975, trú Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), Phạm Văn Nhiệm (SN 1976, trú Đội 19, xã Thanh Nưa), Lường Văn Hùng (SN 1991, trú Bản Na Hí, xã  Hua Thanh, huyện Điện Biên), Lường Văn Lả (SN 1991, trú Bản Mển, xã  Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về tội: Giết người, Hiếp dâm, Cướp tài sản...

Hai đối tượng Phạm Văn Dũng (SN 1972, trú Đội 19, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), Cầm Văn Chương (SN 1974, trú Đội 7, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) bị khởi tố tội Hiếp dâm.

Đối tượng Bùi Thị Kim Thu (SN 1975, trú Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) bị khởi tố tội Không tố giác tội phạm.

Trong đó Phạm Văn Dũng là anh trai của Phạm Văn Nhiệm, Bùi Thị Kim Thu là vợ của Bùi Văn Công, đối tượng được cho là chủ mưu trong vụ án này.

Vạch trần vỏ bọc đạo đức của vợ kẻ chủ mưu hãm hiếp, sát hại nữ sinh giao gà - Ảnh 1

Vạch trần vỏ bọc đạo đức của vợ kẻ chủ mưu hãm hiếp, sát hại nữ sinh giao gà - Ảnh 2
Hành vi của các đối tượng khiến dư luận xã hội phẫn nộ - Ảnh: Internet

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 6/2 (tức mùng 3 Tết Kỷ Hợi), Bùi Thị Kim Thu báo công an về việc phát hiện thi thể nữ sinh Cao Mỹ Duyên trong căn nhà bỏ hoang của em chồng mình. 

Với tư cách là nhân chứng, Thu nhiều lần được mời lên công an để lấy lời khai. Với vẻ ngoài thật thà, chất phác, ốm yếu bệnh tật, Thu đã tạo được vỏ bọc "vô can", dường như chị ta hoàn toàn đứng ngoài tội ác.

Thu còn trả lời báo chí rằng đã ly thân với Bùi Văn Công, hơn 1 năm nay chị ta sống ở nhà chị gái. Hôm mùng 3 Tết mới về nhà để chuẩn bị mở chuồng trại chăn nuôi gà thì phát hiện sự việc. "Khi đi qua ngôi nhà bỏ hoang của cô em gái chồng, không rõ vì sao tôi lại có linh cảm và muốn đi vào đó vì bình thường nhà không có ai", Thu cho biết mình vô tình phát hiện xác nạn nhân.

Khi Công bị bắt, Thu tỏ ra buồn rầu và khó hiểu. "Tôi mong anh ấy không sao, chỉ bị gọi lên vì liên quan đám bạn bè nghiện ngập. Từ hôm xảy ra vụ án, nhiều người cũng đến đây hỏi han, đặt điều làm tôi rất áp lực. Từ hôm ấy đến giờ, tôi sụt mất 5 kg rồi, chỉ mong công an nhanh chóng điều tra làm rõ mọi việc", nhiều người cảm thấy tội nghiệp cho Thu vì bị liên lụy.

Vạch trần vỏ bọc đạo đức của vợ kẻ chủ mưu hãm hiếp, sát hại nữ sinh giao gà - Ảnh 3
Bùi Thị Kim Thu báo án với tư cách là người đầu tiên phát hiện xác nạn nhân - Ảnh: Internet

Thế nhưng chiêu trò của Thu nhanh chóng bị các trinh sát công an lật tẩy. Ngoài việc tổ chức giam giữ nạn nhân trên thùng xe, các đối tượng đưa nữ sinh vào nhà Công và thực hiện hành vi phạm tội. Qua lời khai của các đối tượng, Bùi Thị Kim Thu đã có ít nhất 2 lần bắt gặp chồng và đồng bọn giở trò đồi bại với em Duyên sau khi sử dụng ma túy tại nhà. Thu chẳng những không can ngăn mà còn giả vờ mình vô tình phát hiện xác, báo công an và cung cấp nhiều tin giả gây khó khăn cho công tác điều tra.

Theo BVPL, Thu bị bệnh tim bẩm sinh nên đã lớn tuổi vẫn không kết hôn. Cách đây vài năm, Thu gặp Bùi Văn Công, một đối tượng nghiện ma túy hành nghề chạy xe tải. Cả hai chung sống như vợ chồng như không có con. Do sức khỏe yếu nên Thu chỉ tham gia công việc lặt vặt như dọn dẹp phòng nghỉ khách sạn kiếm sống.  

Vợ Bùi Văn Công ít nhất 2 lần nhìn thấy nữ sinh giao gà bị giở trò đồi bại trong nhà mình

Vợ Bùi Văn Công ít nhất 2 lần nhìn thấy nữ sinh giao gà bị giở trò đồi bại trong nhà mình

Không chỉ hiếp dâm nữ sinh Cao Thị Mỹ D. tại căn nhà hoang và trên xe tải, các đối tượng còn đưa nạn nhân về nhà của Bùi Văn Công thực hiện hành vi đồi bại. Vợ của Công đã 2 lần bắt gặp và chứng kiến sự việc nhưng lại che giấu.

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