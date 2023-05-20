Vợ đập chảo vào đầu chồng khi bị nhắc nhở vì đi chơi bóng chuyền về muộn

Xã hội 20/05/2023 20:42

Bị chồng nhắc nhở, chị Thuệ lấy chảo đánh chồng rồi bỏ đi. Tưởng sự việc đã dừng lại, nhưng lúc sau thấy vợ về, anh Hùng đã cầm chiếc gương xe máy hỏng để trên nóc tủ lạnh đánh vào đầu vợ gây thương tích.

Theo thông tin từ Zing News, tối 8/5, anh Hà Văn Hùng (35 tuổi, ở xã Nam Xuân, huyện Quan Hóa) thấy vợ là chị Hà Thị Thuệ (27 tuổi) đi đánh bóng chuyền về muộn, chưa nấu cơm và tắm cho con nên nhắc nhở.

Sau đó, 2 vợ chồng cãi nhau. Anh Hùng đá vào chảo vợ đang nấu trên bếp, thì bị vợ cầm chảo đập vào đầu rồi bỏ sang nhà hàng xóm.

Soi gương thấy mặt bị trầy xước nên khi vợ về, anh Hùng lấy chiếc gương xe máy hỏng đánh vào đầu, gây thương tích cho chị Thuệ.

Vợ đập chảo vào đầu chồng khi bị nhắc nhở vì đi chơi bóng chuyền về muộn - Ảnh 1
Chiếc chảo người vợ dùng đánh vào đầu chồng - Ảnh: Zing News

Dẫn tin từ Báo Người Lao Động, hiện vụ việc đang được Công an huyện Quan Hóa tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng theo nguồn tin này, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo khi xảy ra mâu thuẫn cần bình tĩnh giải quyết hoặc trình báo cơ quan công an để được giải quyết. Tuyệt đối không giải quyết các mâu thuẫn bằng bạo lực. Hành vi cố ý xâm phạm đến thân thể, gây hại đến sức khỏe của người khác dưới dạng thương tích sẽ bị xử lý về tội cố ý gây thương tích.

 

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