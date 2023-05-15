Sau chầu nhậu, ông H. rủ bạn về nhà tiếp tục uống bia và hát karaoke nhưng giữa chừng xảy ra mâu thuẫn nên ông H. và bạn đã mâu thuẫn, kết quả là ông H. bị bạn mình dùng chai bia đánh vỡ đầu vì giành hát Karaoke.

Theo thông tin từ báo Người lao động, ngày 15/5, Công An huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết đang điều tra vụ việc đánh người gây thương tích xảy ra tại huyện vào tối hôm qua 14/5.

Cụ thể, vào tối ngày 11/5, sau khi uống rượu cùng nhau, ông Lê Thanh H. (SN 1977; ngụ bản Giàng Vìn, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh), rủ Lương Văn Phương (SN 1987; ngụ bản Cày, xã Trí Nang) về nhà mình tiếp tục uống bia và hát karaoke.

Lương Văn Phương tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Người lao động

Cũng theo thông tin từ Thanh niên Online, đến 22h30 cùng ngày anh Hiền và Phương xảy ra mâu thuẫn do tranh nhau hát. Lúc này, Phương dùng micro đang hát đập một phát vào đầu anh Hiền. Hậu quả, anh Hiền bị chảy máu đầu, được đưa vào Trạm y tế xã Chí Nang cấp cứu.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức trách huyện Lang Chánh điều tra và làm rõ việc.

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