Cơ quan công an hiện đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong sau khi đi thả lưới đánh cá.
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Cụ thể, theo thông tin từ Báo VietNamNet cho hay, lãnh đạo UBND xã Hướng Đạo (huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc người đàn ông tử vong sau khi đi thả lưới đánh cá.
Theo đó, chiều 2/1, một người đàn ông đi đánh cá tại hồ Làng Quế thuộc địa bàn xã Hướng Đạo. Tới khi tối muộn, gia đình không thấy người này trở về nên tổ chức đi tìm, đồng thời trình báo sự việc tới cơ quan chức năng.
Cũng theo Báo Kinh tế đô thị, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã triển khai lực lượng đến khu vực hồ làng Quế để tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 11h40 ngày 3/1, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.
Lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm pháp y để làm rõ nguyên nhân vụ việc.