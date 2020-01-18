Về quê nghỉ Tết, nam sinh viên viết tâm thư gửi trộm: 'Em đảm bảo phòng em không có gì lấy được, em thề'

Xã hội 18/01/2020 17:11

Bức ảnh hài hước ghi lại tâm thư của một sinh viên gửi đến kẻ trộm khiến ai nấy không thể nhịn cười.

Những ngày giáp Tết, nhiều công nhân, sinh viên xa nhà bắt đầu chuẩn bị để về quê đoàn tụ bên gia đình. Thế nhưng đợt nghỉ Tết dài ngày cũng tạo điều kiện cho trộm cắp hoành hành, đặc biệt là những khu nhà trọ có tình hình an ninh không đảm bảo.

Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền bức ảnh hài hước ghi lại tâm thư của một sinh viên gửi đến kẻ trộm khiến ai nấy cười ngất. 

"Em đảm bảo phòng em không có đồ gì lấy được. Anh đừng mất công phá khoá, em thay 3 cái khóa rồi. Dây mạng kia là cắm wifi. Em xin thề!", nội dung bức thư viết.

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Bức ảnh hài hước khiến dân mạng bật cười - Ảnh: FB

Hóa ra thanh niên này đã nhiều lần bị trộm phá khóa phòng trọ. Năm nay trước khi về quê ăn Tết, nam sinh viên quyết định để lại giấy nhắc nhở để kẻ trộm khỏi mất công phá khóa. Chưa dừng lại ở đó, cậu còn thề thốt rằng phòng mình hoàn toàn không có món đồ gì giá trị để tạo sự tin tưởng với gã trộm.

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Chẳng những cảnh báo còn thề thốt để trộm tin tưởng nữa - Ảnh: FB

Hình ảnh gây bão mạng xã hội và nhận về nhiều bình luận hài hước, lầy lội: "Không có tờ giấy thì có khi năm nay chẳng bị phá khóa đâu, trộm mà thấy tờ giấy kiểu gì cũng quyết tâm vào khám phá một vòng cho biết"; "Mai mốt khỏi cần khóa cửa nha, cứ để cửa cho trộm vào tham quan. Chứ phá khóa hoài tốn tiền mua khóa quá";...

Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng đây chỉ là trò đùa của một cậu sinh viên nghịch ngợm nào đó thôi. Vì phòng trọ không đảm bảo an ninh, bị trộm phá khóa suốt như thế chắc hẳn chẳng ai dám ở nữa.

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