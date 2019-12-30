Đi ra ngoài 2 tiếng, nữ công nhân khóc ròng vì bị kẻ trộm phá khóa cửa, đột nhập lấy đi gần 2 lượng vàng. Vụ trộm tài sản cuối năm đang được công an điều tra làm rõ.

Công an phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ vụ trộm tài sản cuối năm xảy ra trên địa bàn khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Kim Ngân (32 tuổi, tạm trú phường Phú Hòa). Chị Ngân báo công an bị mất gần 2 lượng vàng và điện thoại, ước tính tài sản khoảng 60 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 10 giờ sáng 29/12, chị Ngân khóa cửa phòng trọ đi thăm người thân. Khoảng 2 tiếng sau, chị trở về thì bàng hoàng phát hiện khóa cửa đã bị cắt, đồ đạc trong phòng xáo trộn. Toàn bộ số vàng chị dành dụm trong suốt cả năm làm công nhân vất vả đã bị kẻ gian đột nhập lấy đi hết.

Trộm đột nhập phá khóa phòng trọ - Ảnh: FB

Chị Ngân đau lòng vì toàn bộ số vàng dành dụm cả năm khi đi làm công nhân đã bị kẻ trộm lấy mất - Ảnh: FB

Nhận tin báo, Công an phường Phú Hòa đã có mặt tại phòng trọ của nạn nhân, lấy lời khai đồng thời lập biên bản ghi nhận vụ việc, điều tra truy bắt kẻ trộm.

Trên địa bàn tỉnh Bình Dương có rất nhiều khu công nghiệp, tập trung rất đông công nhân đến từ nhiều tỉnh trên cả nước. Vì xa quê nên hầu hết mọi người phải thuê phòng trọ sinh hoạt. Tình hình an ninh tại các khu trọ không được đảm bảo nên các đối tượng trộm cắp thường nhắm vào các khu nhà trọ vắng vẻ để ra tay.

Đặc biệt vào dịp giáp Tết, những người đi làm xa thường chuẩn bị tiền về quê nên kẻ gian càng hoành hành hơn nữa. Thông qua sự việc trên, những người ở trọ phải chú ý bảo quản tài sản, không nên cất nhiều tiền vàng giá trị lớn trong phòng trọ.

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