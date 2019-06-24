Va chạm giao thông rồi đánh nhau, nam thanh niên dùng nón bảo hiểm đập thẳng vào đầu người phụ nữ

Xã hội 24/06/2019 18:25

Sự việc va chạm giao thông rồi đánh nhau giữa nam thanh niên và một phụ nữ thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Bất cứ ai ra đường đều không ít lần va chạm giao thông. Thế nhưng không phải ai cũng biết cách cư xử có văn hóa, trái lại càng làm mọi chuyện bị đẩy đi xa hơn.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh va chạm giao thông rồi đánh nhau giữa thanh niên mặc áo Grab và một phụ nữ đi xe máy không đội nón bảo hiểm thu hút sự quan tâm của nhiều người. Toàn bộ vụ việc đã được camera hành trình của chiếc ô tô đậu phía sau ghi lại được tại khu vực đường Dương Bá Trạc, quận 8 (TP.HCM) vào ngày 23/6.

Va chạm giao thông rồi đánh nhau, nam thanh niên dùng nón bảo hiểm đập thẳng vào đầu người phụ nữ - Ảnh 1

Va chạm giao thông rồi đánh nhau, nam thanh niên dùng nón bảo hiểm đập thẳng vào đầu người phụ nữ - Ảnh cắt từ clip

Theo diễn biến trong clip, trên đoạn đường có khá đông phương tiện lưu thông, một người phụ nữ không đội nón bảo hiểm tìm cách luồn giữa hai chiếc xe ô tô để sang đường. Đúng lúc này, một thanh niên mặc áo Grab cũng lao xe máy đến, yêu cầu người phụ nữ đi vòng lên phía trên để nhường đường.  

Tuy nhiên, người phụ nữ nhất quyết đứng yên tại chỗ, không chịu di chuyển. Hai bên xảy ra tranh cãi khá gay gắt. Nam thanh niên tức tối rồ ga, phóng thẳng tới tông vào đầu xe người phụ nữ, sau đó lùi xe lại rồi xuống xe tiếp túc cãi vã.

Khi thanh niên muốn rời đi thì người phụ nữ "ăn miếng trả miếng", tông vào đầu chiếc xe máy khiến chiếc xe bị nghiêng. Nam thanh niên không kiềm chế được đã tháo nón bảo hiểm, xông tới đập thẳng vào đầu người phụ nữ rồi lên xe quay đầu bỏ đi. 

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều cho rằng cả hai người trong clip đều sai và vi phạm luật giao thông.

Tuy nhiên, dù nóng giận cách mấy nhưng hành động dùng nón bảo hiểm đánh phụ nữ của nam thanh niên vẫn bị nhiều người chê trách. Đáng lẽ cả hai người nên nhường nhau một chút để sang đường thì mọi chuyện đã trở nên nhẹ nhàng và không làm ảnh hưởng những người tham gia giao thông khác.

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