Con gái đánh ghen nhân tình của bố tơi tả: 'Thích bám lấy bố tao không?'

Xã hội 21/06/2019 14:43

Cho rằng chồng ngoại tình, vợ cùng con gái lao vào đánh ghen bồ nhí giữa đường gây náo loạn. Sự việc xảy ra tại Mỹ Đình (Hà Nội).

Đoạn clip vợ dẫn con gái đi đánh ghen chồng và nhân tình hiện đang là tâm điểm chú ý trên các diễn đàn mạng xã hội. Cho rằng chồng ngoại tình khi đi cùng người phụ nữ lạ, vợ và con gái đã giáng đòn ghen lên "tiểu tam" khiến người chồng liên tục cầu xin. Theo chia sẻ của người quay clip, sự việc diễn ra tại Mỹ Đình (Hà Nội).

danh ghen o ha noi

Chồng bảo vệ người phụ nữ lạ trước đòn ghen của vợ con - Ảnh cắt từ clip

Những gì diễn ra trong đoạn clip cho thấy, sau khi phát hiện chồng đi cùng người phụ nữ lạ được cho là bồ nhí trên phố, người vợ và con gái liền xông tới túm tóc, dùng dép đánh ghen tới tấp.

Thấy người tình bị đánh, người đàn ông trung niên đứng cạnh ra sức che chắn, gào thét khản cổ ngăn cản mọi người. Người phụ nữ được cho là vợ đã đề nghị thanh niên đi cùng "lôi chú ra" để giải quyết sự việc. Tuy nhiên người đàn ông nhất định không chịu ra, ra sức giằng co cùng vợ con.

Tiếp đó, thanh niên lôi ông chú ra khỏi người phụ nữ lạ, ghì chặt xuống đường. Cô con gái cầm dép đánh liên tiếp vào đầu bồ nhí của cha rồi hét lớn: "Thích bám lấy bố tao không. Tan nát gia đình nhà người ta".

Người vợ nghe vậy liền chỉ mặt chồng chỉ trích: "Tôi cảnh cáo anh rồi, anh không nghe tôi. Bao nhiêu lần rồi". 

Cả vợ con lẫn người thân đều đề nghị anh chồng tách khỏi nhân tình nhưng ông chồng vẫn nhất định che chắn để bảo vệ người phụ nữ này.

danh ghen o ha noi

Con gái lao vào giật tóc, đánh ghen nhân tình của bố - Ảnh cắt từ clip

Thấy bố bênh bồ nhí, cô con gái xông tới túm tay lôi cô bồ ra ngoài định đánh tiếp. Ông bố lập tức hoảng hốt: "Bỏ tay ra, ơ con kia". Thế nhưng cô con gái vờ như không quan tâm, lôi xềnh xệch nhân tình của bố đi.

Có lẽ to tiếng không xong nên ông bố chuyển sang giọng điệu cầu xin, mong mọi người hãy dừng lại: "Thôi tao xin chúng mày! Tao xin rồi".

Vợ con của người đàn ông không có dấu hiệu nguôi giận. Cô vợ tiếp tục mắng nhiếc còn con gái thậm chí còn định lấy gạch dọa đánh. Người đàn ông đành hạ giọng thều thào: "Thôi, bố về. Bố xin lỗi tất cả mọi người. Về thôi. Bố xin con". Sau đó lại quay sang năn nỉ vợ: "Anh xin, vợ chồng mình đến đây thôi", dù nói thế nhưng người chồng vẫn dùng tay che chắn cho nhân tình. 

danh ghen o ha noi

Người phụ nữ được cho là bồ nhí im lặng chịu trận suốt vụ đánh ghen - Ảnh cắt từ clip

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, sự việc đã nhận về vô số bình luận trái chiều từ cộng đồng mạng. Người thông cảm cho mẹ con cô gái, kẻ lại cho rằng hành động đánh ghen giữa đường chẳng những không hay ho mà còn vi phạm pháp luật.

"Phải uất ức đến thế nào thì người vợ và cô con gái mới không nhịn được đi đánh ghen giữa đường như thế"; "Nếu mình là cô con gái mình cũng sẽ làm như thế, thấy mẹ bị uất ức thì sao mà chịu được"; "Không ủng hộ hành vi đánh ghen nhưng thấy thông cảm cho hai mẹ con"; "Đánh ghen giữa đường thế này có hay ho gì đâu, có chuyện gì thì về nhà đóng cửa bảo nhau"; "Người đánh ghen có thể bị ghép tội hành hung, có chuyện gì thì từ từ giải quyết"..., dân mạng bình luận.

Hiện vụ việc vẫn đang thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

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Người phụ nữ bị lừa dối tức tối đánh ghen chồng không thương tiếc. Còn cô bồ nhí nhân lúc không ai để ý đã lẻn ra cửa sau trốn đi mất.

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Từ khóa:   đánh ghen giữa đường

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