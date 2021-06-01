Ùn tắc giao thông nghiêm trọng, 'điểm dịch' Gò Vấp lại xả trạm kiểm soát

Sau khi thiết lập các chốt kiểm soát ra vào tại quận Gò Vấp, tình trạng ùn tắc giao thông ở đây trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hàng nghìn người, phương tiện nối hàng dài. Trước tình hình đó, 1 số chốt kiểm soát tại đây đã phải xả trạm.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khoảng 6h sáng 1/6, tại chốt kiểm soát ở đường Phạm Văn Đồng và Phan Văn Trị, dòng xe đã bắt đầu dồn về. Tại chốt, mỗi hướng đường có 3-4 công an, cảnh sát giao thông, bảo vệ dân phố căng mình lo kiểm soát giấy tờ người dân ra vào quận Gò Vấp.

Đối với người dân đi từ hướng Gò Vấp ra Phạm Văn Đồng phải có giấy xác nhận của công ty đi làm mới được giải quyết qua chốt. Với hướng vào Gò Vấp, người dân trước khi vào đường Phan Văn Trị ngoài giấy tờ hợp lệ như giấy tờ xác nhận làm việc tại công ty, còn phải khai báo y tế và kiểm tra thân nhiệt.

Tuy nhiên, nhiều người đi ra và vào Gò Vấp không mang giấy tờ hoặc không phải đối tượng được ra vào đã bị chặn lại nên họ... năn nỉ xin qua, khiến cán bộ tại chốt mất rất nhiều thời gian giải thích và hướng dẫn quay đầu xe.

Tại các đường qua quận Gò Vấp hiện có 10 chốt kiểm soát y tế để thực hiện giãn cách xã hội 15 ngày theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Tại chốt kiểm soát Hoàng Minh Giám (cuối đường Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp), từ 6h30 đến 7h, xe cộ, người dân qua đây càng lúc càng đông, việc kiểm tra y tế, thông tin từng người dân khiến giao thông bắt đầu ùn ứ. Một số người chờ đợi quá lâu đã quay đầu xe trở về nhà.

Đến 8h, chốt kiểm soát Hoàng Minh Giám (cuối đường Nguyễn Kiệm) đã phải xả trạm do giao thông ùn ứ kéo dài hàng km.

Chốt kiểm soát tại Nguyễn Kiệm xả trạm lúc 8h sáng nay - Ảnh: Tuổi Trẻ

Trên đường Quang Trung, tất cả xe cộ khi đi qua đều được cán bộ tại chốt kiểm soát yêu cầu trình bày lý do hợp lý (có giấy thông hành của công ty, xí nghiệp... nơi đang làm việc), giấy tờ tùy thân và khai báo y tế.

Phần lớn người dân thực hiện đầy đủ thủ tục thì được cho qua, tuy nhiên vẫn có nhiều trường hợp không có giấy thông hành đứng "chôn chân" trên vỉa hè.

Khoảng 7h10, khi dòng xe máy bị ùn tắc, lực lượng chốt chặn tại đây đã phải xả trạm để tất cả xe máy đang kẹt có thể đi qua mà không cần làm bất kỳ thủ tục nào.

Hôm qua 31/5, tình trạng ùn ứ tại các cửa ngõ ra vào quận Gò Vấp đã diễn ra và quận phải xả trạm. Tuy nhiên hôm nay tình trạng lặp lại nên quận tiếp tục xả trạm.

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