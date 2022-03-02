Tuyên quang: Bé gái 11 tuổi nghi bị bắt cóc rồi đưa đến trú ở nhà nghỉ

Xã hội 02/03/2022 14:51

Công an huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) đang điều tra vụ việc người phụ nữ nghi bắt cóc một em nhỏ 11 tuổi rồi đưa tới một nhà nghỉ tại xã Thái Sơn (huyện Hàm Yên).

Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 2/3, ông Mai Hồng Hà - Bí thư huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) xác nhận trên địa bàn có xảy ra vụ việc trường hợp người phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em được lan truyền trên mạng xã hội. Hiện, công an huyện Hàm Yên đã triệu tập người phụ nữ về trụ sở công an để lấy lời khai.

Theo báo cáo ban đầu, khoảng hơn 10h sáng 1/3, một người phụ nữ có hộ khẩu tại Hải Phòng nghi đã bắt cóc một em nhỏ (11 tuổi, ở xã Bình Xa, huyện Hàm Yên) rồi đưa tới ở trong một nhà nghỉ tại xã Thái Sơn.

Tuyên quang: Bé gái 11 tuổi nghi bị bắt cóc rồi đưa đến trú ở nhà nghỉ - Ảnh 1
Một bé gái trong một vụ bắt cóc trước đây - Ảnh minh hoạ: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Lãnh đạo UBND xã Bình Xa cho hay, hiện hai xã Bình Xa và Thái Sơn đã phối hợp bước đầu để làm việc với đối tượng nghi bắt cóc trẻ em. Được biết, cháu bé nghi bị bắt cóc là con của một cán bộ Trung tâm Y tế xã Thái Sơn.

Trong buổi làm việc với công an, người phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em khai ở Hải Phòng. Hiện danh tính và lời khai của người này đang được xác minh.

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