UBND P. Phú Hữu, TP. Thủ Đức phát thông tin liên quan đến vụ việc người lạ vào nhà bế bé trai, được bà ngoại giằng co cứu kịp thời, công an khẳng định “không phải bắt cóc trẻ em”.

Liên quan đến vụ việc một bé trai 2 tuổi bị người lạ vào nhà bế đi, được bà ngoại giằng co cứu thoát gây xôn xao dư luận trên địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM, mới đây, theo báo Công an TP.HCM đưa tin, UBND P. Phú Hữu khẳng định không có việc bé trai bị bắt cóc.

Chiều 19/10, Công an phường Phú Hữu nhận được tin trình báo có vụ bắt cóc trẻ em xảy ra tại nhà số 1, đường số 20, KP.2 nên có mặt phối hợp với các lực lượng Công an TP. Thủ Đức làm rõ.

Qua xác minh vụ việc, trích xuất camera, lấy lời khai các nhân chứng, tiến hành khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ người dân trình báo có đối tượng lạ xông vào nhà, có hành vi bồng 1 bé trai rồi còn đánh người, Công an phường Phú Hữu có đủ cơ sở kết luận không có vụ việc bắt cóc trẻ em xảy ra tại nhà số 1, đường số 20.

Qua đó, UBND phường Phú Hữu khuyến cáo: "UBND phường xin thông tin đến bà con nhân dân được rõ, tránh hoang mang, đồng thời luôn đề cao cảnh giác trước các loại tội phạm”.

Công an có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc được trình báo - Ảnh: Công an TP.HCM

Theo thông tin trình báo trước đó, khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, bé trai tên Đặng Như M.K (2 tuổi) ngồi chơi cùng bà ngoại là Nguyễn Trúc M. (46 tuổi) trong nhà trên đường số 20, phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức. Lúc này bà ngoại xuống nhà dưới lấy nước cho cháu uống.

Vài giây sau, bà M. nghe cháu ngoại hét lớn nên chạy lên thì phát hiện một thanh niên đeo khẩu trang đang ôm cháu K., bà M. liền lao tới nắm chân cháu K. giật lại. Trong lúc giằng co, đối tượng dùng tay, chân tấn công liên tục khiến bà M. ngã xuống nền. Rất may lúc này có chị T. đang làm tóc ở kế bên đi ngang qua nên thanh niên kia bỏ bé trai lại rồi lên xe máy tẩu thoát.

Theo người nhà, thời điểm này còn có cha và cậu của bé K. ở nhà nhưng 2 người ở trong phòng nên không hay biết. Nhận thông tin, công an nhanh chóng có mặt lấy lời khai, khám nghiệm, trích xuất camera để điều tra vụ việc.

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