Sau khi bất ngờ kiểm tả hành chính đối với 1 quán karaoke ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, công an phát hiện nhóm 35 người gồm cả học sinh từ 17-22 tuổi đang tụ tập hát hò và có hành vi xử dụng chất ma túy.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 22/6, công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý 35 thanh niên tụ tập trong quán karaoke giữa lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Đặc biệt, qua test nhanh, công an phát hiện hàng loạt người dương tính với ma túy.

Trước đó, vào 0h ngày 22/6, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động và Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Quảng Trị bất ngờ ập vào quán karaoke Kim Liên ở xã Hải Phú, huyện Hải Lăng để kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, công an phát hiện 35 thanh niên (gồm 29 nam, 6 nữ) đang có mặt trong phòng hát và có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành test nhanh, lực lượng công an phát hiện 29 người dương tính với chất ma túy.

Nhóm 35 người gồm 29 nam, 6 nữ, trong đó có cả học sinh - Ảnh: Người Lao Động

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, những đối tượng tụ tập trong quán karaoke Kim Liên có đội tuổi từ 17-22, trong đó nhiều người còn đi học, không có việc làm ổn định.

Lực lượng công an cũng đã thu giữ 1 số tang vật liên quan hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại hiện trường.

Bất ngờ phát hiện nữ giáo viên mầm non ở Thanh Hóa buôn ma túy xuyên quốc gia, trường chưa thực hiện xử lý kỷ luật vì điều này Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 4 nghi phạm có hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy từ Lào về Việt Nam, trong đó có 1 nữ giáo viên mầm non.

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