Bắc Ninh: F0 nghiện ma túy làm loạn tại chốt kiểm dịch khiến 60 người phải cách ly

Xã hội 13/06/2021 16:31

Nguyễn Văn Quý (31 tuổi) đã có hành vi gây rối tại chốt kiểm soát dịch sau đó được xác định dương tính COVID-19 khiến 60 người trở thành F1.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 13/6, Công an TP.Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quý (31 tuổi, ở phường Đại Phúc, TP.Bắc Ninh) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 20h10 phút ngày 10/6, Nguyễn Văn Quý điều khiển xe máy mang BKS 19L5-8535 đi qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ở đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc. Tại chốt kiểm soát, tổ công tác tiến hành dừng phương tiện, yêu cầu Quý xuất trình giấy tờ. Tuy nhiên, Quý không những không chấp hành, ngược lại còn ngang nhiên thách thức, đe dọa cán bộ công an làm nhiệm vụ. Quý liên tiếp lăng mạ, xúc phạm tổ công tác và quay ngang xe máy không cho các phương tiện khác di chuyển qua chốt kiểm soát.

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Đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Người Lao Động

Công an TP.Bắc Ninh đã khống chế và đưa Quý về cơ quan công an làm việc. Tại đây, qua kiểm tra nhanh, Nguyễn Văn Quý dương tính với chất ma túy. Theo tài liệu, Quý là đối tượng nghiện ma túy và đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Thực hiện công tác phòng chống dịch, tổ công tác Công an TP.Bắc Ninh đưa Nguyễn Văn Quý đến Bệnh viện Quân y 110 xét nghiệm và phát hiện người này dương tính với COVID-19.

Một lãnh đạo Trung tâm y tế TP.Bắc Ninh cho biết lực lượng chức năng đã truy vết và đưa đi cách ly tập trung khoảng 60 trường hợp F1 liên quan đến ca dương tính trên.

Hiện, Công an TP.Bắc Ninh phối hợp cơ sở khám chữa bệnh điều trị, quản lý Quý nhằm ngăn ngừa hành vi gây rối và khả năng lây lan dịch bệnh.

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