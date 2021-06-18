Bất ngờ phát hiện nữ giáo viên mầm non ở Thanh Hóa buôn ma túy xuyên quốc gia, trường chưa thực hiện xử lý kỷ luật vì điều này

Xã hội 18/06/2021 07:45

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 4 nghi phạm có hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy từ Lào về Việt Nam, trong đó có 1 nữ giáo viên mầm non.

Theo thông tin từ Vnexpress, công an tỉnh Thanh Hoá đang tạm giữ Hà Thị Mạch (36 tuổi, giáo viên mầm non Pù Nhi ở huyện biên giới Mường Lát), và 3 đồng phạm Phạm Thị Quý (56 tuổi, cùng trú xã Pù Nhi, huyện Mường Lát); Lục Văn Sáo (48 tuổi) và Nguyễn Thị Mừng (42 tuổi), cùng trú xã Thiết Kế, huyện Bá Thước để điều tra hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo đó, chiều 15/6, Mạch và Sáo dùng xe máy chở hàng cấm đi qua địa phận xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc thì bị phát hiện.

Đội Kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan Thanh Hoá phối hợp với Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hoá thu 5.600 viên thuốc lắc, hơn 100 gam ma túy đá. Mở rộng điều tra, công an bắt thêm hai đồng phạm trong đường dây ma tuý xuyên quốc gia là Phạm Thị Quý và Nguyễn Thị Mừng.

Bất ngờ phát hiện nữ giáo viên mầm non ở Thanh Hóa buôn ma túy xuyên quốc gia, trường chưa thực hiện xử lý kỷ luật vì điều này - Ảnh 1
Hà Thị Mạch bị bắt cùng tang vật - Ảnh: Vnexpress

Các nghi phạm khai đã mua ma tuý từ Lào sau đó vượt biên qua đường tiểu ngạch vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

Bất ngờ phát hiện nữ giáo viên mầm non ở Thanh Hóa buôn ma túy xuyên quốc gia, trường chưa thực hiện xử lý kỷ luật vì điều này - Ảnh 2

Tang vật cơ quan công an thu giữ - Ảnh: Cục Hải Quan Thanh Hóa/Thanh Niên 

Thông tin trên báo Thanh Niên ngày 17/6 cho hay, Lãnh đạo phòng Giáo dục huyện Mường Lát cho biết, đã nắm được thông tin về việc giáo viên Mạch bị bắt, tuy nhiên chưa xem xét kỷ luật viên chức này do chưa nhận được thông báo chính thức từ cơ quan điều tra.

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Nguyễn Văn Quý (31 tuổi) đã có hành vi gây rối tại chốt kiểm soát dịch sau đó được xác định dương tính COVID-19 khiến 60 người trở thành F1.

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