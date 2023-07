Truy thăng cấp bậc hàm đối với vị đại úy hy sinh khi làm nhiệm vụ

Trong lúc cùng đồng đội truy bắt đối tượng nghi trộm cắp tài sản của các xe tải đậu dọc trên tuyến quốc lộ N2B (thuộc địa bàn huyện Lấp Vò), Đại úy Hồ Tấn Dương đã bị đối tượng đạp vào xe môtô dẫn đến té ngã. Anh bị chấn thương rất nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Công Lý, vào trưa 4/8, Đại úy Hồ Tấn Dương, Đội phó Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Lấp Vò (Đồng Tháp cùng đồng đội phát hiện và truy bắt 2 đối tượng trộm cắp trên tuyến quốc lộ N2B.

Quá trình truy bắt, anh bị đối tượng đạp vào xe máy dẫn đến té ngã. Lực lượng làm nhiệm vụ sau đó đã khống chế hai đối tượng nghi vấn trộm tài sản trên xe tải đậu dọc đường trên tuyến quốc lộ N2B.

Đại úy Hồ Tấn Dương bị chấn thương, sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu. Hai đối tượng liên quan bị thương được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Lấp Vò.

Sau sự việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ khám nghiệm và thực hiện các biện pháp điều tra.

Theo thông tin từ báo Công an Nhân dân, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá đối với đồng chí Hồ Tấn Dương. Đồng thời, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, chia sẻ mất mát với gia đình đồng chí Hồ Tấn Dương; tổ chức tang lễ và thực hiện các chế độ, chính sách đối với đồng chí Hồ Tấn Dương.

