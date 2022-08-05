Đồng Tháp: Đại úy Công an hy sinh trong quá trình truy bắt tội phạm

Xã hội 05/08/2022 08:26

Đại úy Hồ Tấn Dương (36 tuổi, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an H.Lấp Vò, Đồng Tháp) đã hy sinh trong quá trình truy bắt tội phạm.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Thanh niên, vào chiều ngày 4/8, Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin, đại úy Hồ Tấn Dương (36 tuổi, Phó đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an H.Lấp Vò) đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm.

Đồng Tháp: Đại úy Công an hy sinh trong quá trình truy bắt tội phạm - Ảnh 1
Đại úy Hồ Tấn Dương  - Ảnh: Báo Thanh niên

Sự việc xảy ra khoảng 10h30 ngày 4/8, khi người dân phát hiện 2 đối tượng trộm tài sản trên xe tải chạy dọc tuyến Quốc lộ N2B, thuộc địa phận xã Bình Thành, huyện Lấp Vò và báo tin đến công an địa phương.

Nhận được tin báo, Đại úy Hồ Tấn Dương (36 tuổi, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an huyện Lấp Vò) cùng Thượng úy Nguyễn Thanh Danh nhanh chóng tổ chức truy bắt đối tượng, đồng thời thông tin cho công an các địa bàn giáp ranh hỗ trợ. Thời điểm này, Thượng úy Danh chở Đại úy Dương bằng xe máy.

Quá trình truy đuổi, do 2 đối tượng hung hãn chống trả quyết liệt dẫn đến tai nạn làm ngã xe. Vụ tai nạn khiến 2 chiến sĩ công an và 2 đối tượng đều bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, Đại úy Hồ Tấn Dương đã hy sinh trong vòng tay của đồng đội khi đang trên đường đến bệnh viện.

Đồng Tháp: Đại úy Công an hy sinh trong quá trình truy bắt tội phạm - Ảnh 2
Sau khi đại úy Dương hy sinh, anh đã được đồng đội và gia đình đưa về nhà để lo hậu sự - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo chia sẻ thông tin từ báo Dân Trí, ngay sau khi được tin Đại úy Hồ Tấn Dương hy sinh trong lúc truy bắt tội phạm, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cùng lãnh đạo một số đơn vị đã có mặt chia sẻ, động viên gia đình Đại úy Dương.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, sự hy sinh của Đại úy Hồ Tấn Dương để lại nỗi đau thương, mất mát to lớn cho gia đình, người thân, cán bộ chiến sĩ Công an Đồng Tháp nói riêng và lực lượng Công an nhân dân nói chung. Việc truy bắt tội phạm của Đại úy Dương và Thượng úy Danh nằm trong kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm trộm, cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Lấp Vò và các địa bàn giáp ranh.

Đồng Tháp: Đại úy Công an hy sinh trong quá trình truy bắt tội phạm - Ảnh 3
Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp đến viếng và thăm hỏi gia đình Đại úy Hồ Tấn Dương - Ảnh: Báo Dân Trí
Đồng Tháp: Đại úy Công an hy sinh trong quá trình truy bắt tội phạm - Ảnh 4
Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Tháp đến viếng Đại úy Hồ Tấn Dương - Ảnh: Báo Dân Trí

Bên cạnh đó, Đại úy Hồ Tấn Dương, quê xã Vĩnh Thạnh, H.Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Sau khi đại úy Dương hy sinh, anh đã được đồng đội và gia đình đưa về nhà để lo hậu sự. Lễ viếng sẽ bắt đầu từ 18 giờ 30 phút ngày 4/8; ngày 6/8 sẽ làm lễ truy điệu và an táng tại đất nhà.

Đồng đội của 3 chiến sĩ hy sinh trong đám cháy ở Hà Nội lặng người, rơi nước mắt: ‘Chúng tôi cứu được người dân nhưng mất đồng đội’

Đồng đội của 3 chiến sĩ hy sinh trong đám cháy ở Hà Nội lặng người, rơi nước mắt: ‘Chúng tôi cứu được người dân nhưng mất đồng đội’

Vụ cháy tại quán karaoke ISIS số 231 Quan Hoa (P.Quan Hoa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) cướp đi sinh mạng của 3 chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC và CHCN Công an Q.Cầu Giấy (Hà Nội).

Xem thêm
Từ khóa:   Đại úy Công an Đồng Tháp hy sinh Đại úy Công an Đồng Tháp hy sinh khi truy bắt tội phạm chiến sỹ hy sinh

TIN MỚI NHẤT

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 2 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 2 giờ 45 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 3 giờ 15 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 45 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 11 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 4 giờ 45 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 0 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 6 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?