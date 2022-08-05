Đại úy Hồ Tấn Dương (36 tuổi, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an H.Lấp Vò, Đồng Tháp) đã hy sinh trong quá trình truy bắt tội phạm.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Thanh niên, vào chiều ngày 4/8, Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin, đại úy Hồ Tấn Dương (36 tuổi, Phó đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an H.Lấp Vò) đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm. Đại úy Hồ Tấn Dương - Ảnh: Báo Thanh niên Sự việc xảy ra khoảng 10h30 ngày 4/8, khi người dân phát hiện 2 đối tượng trộm tài sản trên xe tải chạy dọc tuyến Quốc lộ N2B, thuộc địa phận xã Bình Thành, huyện Lấp Vò và báo tin đến công an địa phương.

Nhận được tin báo, Đại úy Hồ Tấn Dương (36 tuổi, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an huyện Lấp Vò) cùng Thượng úy Nguyễn Thanh Danh nhanh chóng tổ chức truy bắt đối tượng, đồng thời thông tin cho công an các địa bàn giáp ranh hỗ trợ. Thời điểm này, Thượng úy Danh chở Đại úy Dương bằng xe máy. Quá trình truy đuổi, do 2 đối tượng hung hãn chống trả quyết liệt dẫn đến tai nạn làm ngã xe. Vụ tai nạn khiến 2 chiến sĩ công an và 2 đối tượng đều bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, Đại úy Hồ Tấn Dương đã hy sinh trong vòng tay của đồng đội khi đang trên đường đến bệnh viện.

Sau khi đại úy Dương hy sinh, anh đã được đồng đội và gia đình đưa về nhà để lo hậu sự - Ảnh: Báo Dân Trí Theo chia sẻ thông tin từ báo Dân Trí, ngay sau khi được tin Đại úy Hồ Tấn Dương hy sinh trong lúc truy bắt tội phạm, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cùng lãnh đạo một số đơn vị đã có mặt chia sẻ, động viên gia đình Đại úy Dương. Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, sự hy sinh của Đại úy Hồ Tấn Dương để lại nỗi đau thương, mất mát to lớn cho gia đình, người thân, cán bộ chiến sĩ Công an Đồng Tháp nói riêng và lực lượng Công an nhân dân nói chung. Việc truy bắt tội phạm của Đại úy Dương và Thượng úy Danh nằm trong kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm trộm, cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Lấp Vò và các địa bàn giáp ranh. Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp đến viếng và thăm hỏi gia đình Đại úy Hồ Tấn Dương - Ảnh: Báo Dân Trí Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Tháp đến viếng Đại úy Hồ Tấn Dương - Ảnh: Báo Dân Trí Bên cạnh đó, Đại úy Hồ Tấn Dương, quê xã Vĩnh Thạnh, H.Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Sau khi đại úy Dương hy sinh, anh đã được đồng đội và gia đình đưa về nhà để lo hậu sự. Lễ viếng sẽ bắt đầu từ 18 giờ 30 phút ngày 4/8; ngày 6/8 sẽ làm lễ truy điệu và an táng tại đất nhà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-thap-dai-uy-cong-an-hy-sinh-trong-qua-trinh-truy-bat-toi-pham-488779.html