Đồng đội của 3 chiến sĩ hy sinh trong đám cháy ở Hà Nội lặng người, rơi nước mắt: ‘Chúng tôi cứu được người dân nhưng mất đồng đội’

Xã hội 04/08/2022 19:40

Vụ cháy tại quán karaoke ISIS số 231 Quan Hoa (P.Quan Hoa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) cướp đi sinh mạng của 3 chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC và CHCN Công an Q.Cầu Giấy (Hà Nội).

Theo chia sẻ thông tin từ báo Thanh niên, trong căn phòng nghỉ ngơi của cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy, tất cả chìm trong yên lặng. Những người lính ngồi tựa vào tường, ánh mắt hướng về hai chiếc giường kê sát nhau, nơi mà bóng dáng đồng đội đã không còn.

Đồng đội của 3 chiến sĩ hy sinh trong đám cháy ở Hà Nội lặng người, rơi nước mắt: ‘Chúng tôi cứu được người dân nhưng mất đồng đội’ - Ảnh 1
Thượng tá Đặng Anh Quân, thượng úy Đỗ Đức Việt và hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc (từ trái qua) - Ảnh: Báo Thanh niên

Trung úy Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Đội, cho biết ngày 1/8, các chiến sĩ trong đơn vị rất buồn đau, thương tiếc các đồng đội. Anh Hải nghẹn giọng: “Khi nhận nhiệm vụ, anh em cười nói vui vẻ nhưng khi trở về, đồng đội chúng tôi đã ngã xuống, chỉ còn lại những nỗi đau. Bữa cơm của chúng tôi giờ thiếu vắng họ…”.

Trong hơn 5 năm gắn bó với thượng tá Đặng Anh Quân, từ Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH số 3 đến Đội Cảnh sát PCCC - CHCN Công an Q.Cầu Giấy, trung úy Hải hiểu con người của vị đội trưởng.

“Anh Quân luôn hết lòng vì anh em chiến sĩ, là một người chỉ huy mẫu mực, quan tâm cấp dưới, nhất là cán bộ trẻ. Từng bữa ăn, giấc ngủ của anh em đều được anh Quân để ý”, anh Hải kể.

Đồng đội của 3 chiến sĩ hy sinh trong đám cháy ở Hà Nội lặng người, rơi nước mắt: ‘Chúng tôi cứu được người dân nhưng mất đồng đội’ - Ảnh 2
Bàn làm việc của Thượng tá Đặng Anh Quân chỉ còn lại chiếc ghế trống - Ảnh: Báo An ninh thủ đô

Nhớ lại giây phút ngọn lửa bùng lên ở quán karaoke ISIS, anh Hải cho biết, chính anh là người đi theo sau thượng tá Quân khi tiếp cận hiện trường, kiểm tra bên trong. Sau đó, anh Hải được cử ra ngoài, làm nhiệm vụ khác. Thượng tá Quân dìu được những người mắc kẹt xuống dưới và tiếp tục quay trở lại vào trong quán karaoke. Thế nhưng, không ai ngờ rằng đó là lần cuối cùng họ được nhìn thấy vị chỉ huy của mình.

Thượng tá Quân cùng thượng úy Việt và hạ sĩ Phúc đã gặp sự cố khi ở tầng 4 của căn nhà. Cầu thang sập, ngăn đứt đường vòi chữa cháy, trần nhà cũng rơi, đè lên người các anh. Lúc đó, các chiến sĩ tại hiện trường chia làm 2 mũi, một mũi làm mát, tiếp cận từ dưới lên, mũi còn lại phá cửa kính để thoát khói ra ngoài. Sau khi khói vãn, trung tá Trương Tuấn Vinh, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Cầu Giấy, cùng một chiến sĩ khác vào hiện trường tìm kiếm 3 đồng đội.

“Lên đến tầng 4, tôi thấy 2 cái ủng, kiểm tra phòng bên cạnh, tôi tiếp tục thấy 2 đồng đội của tôi. Khi đó, tôi biết họ đã ngã xuống rồi…”, trung tá Vinh nghẹn ngào kể.

Đồng đội của 3 chiến sĩ hy sinh trong đám cháy ở Hà Nội lặng người, rơi nước mắt: ‘Chúng tôi cứu được người dân nhưng mất đồng đội’ - Ảnh 3
Áo và mũ của Thượng úy Đỗ Đức Việt còn đây, nhưng người đã đi xa mãi - Ảnh: Báo An ninh thủ đô

Theo chia sẻ thông tin của báo An ninh thủ đô, Trung úy Nguyễn Xuân Hải cho biết, thời điểm được phân công tiếp nước cho xe, khi nghe đồng đội báo cầu thang bộ bị sập, anh em mắc kẹt bên trong, anh chỉ muốn lao ngay vào để xem đồng chí đồng đội của mình thế nào. Với anh và các chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, giây phút ấy chỉ mong có một phép màu, nhưng mọi thứ đã không xảy ra.

“Phúc và Việt đều còn rất trẻ, nhiệt tình, luôn chan hòa với anh em đồng đội. Phúc kể với tôi em đang học Đại học Hà Nội nhưng em vẫn bảo lưu kết quả học tập để tham gia nghĩa vụ Công an. Em bảo em yêu công việc của người lính cứu hỏa, em muốn trải nghiệm và cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho lực lượng.

Còn Việt, cậu ấy luôn xung phong trong mọi nhiệm vụ. Tham gia chiến đấu cùng với nhau nhiều nên chúng tôi gắn bó như anh em ruột thịt trong một gia đình vậy. Sáng qua chúng tôi cứu được hai người trong một vụ cháy, nhưng buổi chiều lại không cứu được đồng đội mình. Tuổi thanh xuân của các cậu ấy còn dang dở. Ân hận nhất với tôi là không có bức hình nào chụp cho Phúc làm kỉ niệm. Em vẫn bảo “Anh chụp ảnh đẹp thế mà chẳng chụp cho em” - người lính trẻ bật khóc.

Đồng đội của 3 chiến sĩ hy sinh trong đám cháy ở Hà Nội lặng người, rơi nước mắt: ‘Chúng tôi cứu được người dân nhưng mất đồng đội’ - Ảnh 4
Di vật của các chiến sĩ hy sinh trong vụ cháy - Ảnh: Báo An ninh thủ đô

Trước đó, theo chia sẻ thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào chiều ngày 3/8, Công an TP Hà Nội cho biết để ghi nhận và tri ân sự hy sinh dũng cảm của 3 chiến sĩ: Thượng tá Đặng Anh Quân, thượng úy Đỗ Đức Việt, hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, Đảng ủy và lãnh đạo Công an thành phố quyết định tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân.

Ban tổ chức tang lễ do giám đốc Công an TP Hà Nội làm trưởng ban. Lễ tang sẽ diễn ra từ 13h đến 17h ngày 5/8 (tức ngày 8 tháng bảy năm Nhâm Dần) tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng.

Sau khi công bố quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng nhất và quyết định của Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" và các quyết định khen thưởng, lễ viếng và lễ truy điệu, thi hài 3 liệt sĩ sẽ được đưa về Đài hóa thân Hoàn vũ Hà Nội để điện táng và sau đó an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hà Nội.

Ảnh, clip: Người dân Hà Nội đội nắng đến tượng đài Công an nhân dân đặt hoa tưởng niệm 3 chiến sĩ PCCC hy sinh

Ảnh, clip: Người dân Hà Nội đội nắng đến tượng đài Công an nhân dân đặt hoa tưởng niệm 3 chiến sĩ PCCC hy sinh

Trong chiều mùng 2 và sáng 3/8, rất đông người dân Hà Nội đã đến tượng đài Công an nhân dân đặt hoa tưởng niệm 3 chiến sĩ PCCC hy sinh.

Xem thêm
Từ khóa:   3 cảnh sát PCCC hy sinh khi chữa cháy tại Hà Nội 3 chiến sĩ PCCC hy sinh ở Hà Nội 3 chiến sĩ hi sinh

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 2 giờ 24 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 4 giờ 24 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 4 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 5 giờ 24 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 5 giờ 54 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 24 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 6 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?