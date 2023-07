Đồng đội của 3 chiến sĩ hy sinh trong đám cháy ở Hà Nội lặng người, rơi nước mắt: ‘Chúng tôi cứu được người dân nhưng mất đồng đội’

Theo chia sẻ thông tin từ báo Thanh niên, trong căn phòng nghỉ ngơi của cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy, tất cả chìm trong yên lặng. Những người lính ngồi tựa vào tường, ánh mắt hướng về hai chiếc giường kê sát nhau, nơi mà bóng dáng đồng đội đã không còn.

Trong hơn 5 năm gắn bó với thượng tá Đặng Anh Quân, từ Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH số 3 đến Đội Cảnh sát PCCC - CHCN Công an Q.Cầu Giấy, trung úy Hải hiểu con người của vị đội trưởng.

Bàn làm việc của Thượng tá Đặng Anh Quân chỉ còn lại chiếc ghế trống - Ảnh: Báo An ninh thủ đô

Nhớ lại giây phút ngọn lửa bùng lên ở quán karaoke ISIS, anh Hải cho biết, chính anh là người đi theo sau thượng tá Quân khi tiếp cận hiện trường, kiểm tra bên trong. Sau đó, anh Hải được cử ra ngoài, làm nhiệm vụ khác. Thượng tá Quân dìu được những người mắc kẹt xuống dưới và tiếp tục quay trở lại vào trong quán karaoke. Thế nhưng, không ai ngờ rằng đó là lần cuối cùng họ được nhìn thấy vị chỉ huy của mình.

Thượng tá Quân cùng thượng úy Việt và hạ sĩ Phúc đã gặp sự cố khi ở tầng 4 của căn nhà. Cầu thang sập, ngăn đứt đường vòi chữa cháy, trần nhà cũng rơi, đè lên người các anh. Lúc đó, các chiến sĩ tại hiện trường chia làm 2 mũi, một mũi làm mát, tiếp cận từ dưới lên, mũi còn lại phá cửa kính để thoát khói ra ngoài. Sau khi khói vãn, trung tá Trương Tuấn Vinh, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Cầu Giấy, cùng một chiến sĩ khác vào hiện trường tìm kiếm 3 đồng đội.

“Lên đến tầng 4, tôi thấy 2 cái ủng, kiểm tra phòng bên cạnh, tôi tiếp tục thấy 2 đồng đội của tôi. Khi đó, tôi biết họ đã ngã xuống rồi…”, trung tá Vinh nghẹn ngào kể.

Áo và mũ của Thượng úy Đỗ Đức Việt còn đây, nhưng người đã đi xa mãi - Ảnh: Báo An ninh thủ đô

Theo chia sẻ thông tin của báo An ninh thủ đô, Trung úy Nguyễn Xuân Hải cho biết, thời điểm được phân công tiếp nước cho xe, khi nghe đồng đội báo cầu thang bộ bị sập, anh em mắc kẹt bên trong, anh chỉ muốn lao ngay vào để xem đồng chí đồng đội của mình thế nào. Với anh và các chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, giây phút ấy chỉ mong có một phép màu, nhưng mọi thứ đã không xảy ra.

“Phúc và Việt đều còn rất trẻ, nhiệt tình, luôn chan hòa với anh em đồng đội. Phúc kể với tôi em đang học Đại học Hà Nội nhưng em vẫn bảo lưu kết quả học tập để tham gia nghĩa vụ Công an. Em bảo em yêu công việc của người lính cứu hỏa, em muốn trải nghiệm và cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho lực lượng.

Còn Việt, cậu ấy luôn xung phong trong mọi nhiệm vụ. Tham gia chiến đấu cùng với nhau nhiều nên chúng tôi gắn bó như anh em ruột thịt trong một gia đình vậy. Sáng qua chúng tôi cứu được hai người trong một vụ cháy, nhưng buổi chiều lại không cứu được đồng đội mình. Tuổi thanh xuân của các cậu ấy còn dang dở. Ân hận nhất với tôi là không có bức hình nào chụp cho Phúc làm kỉ niệm. Em vẫn bảo “Anh chụp ảnh đẹp thế mà chẳng chụp cho em” - người lính trẻ bật khóc.

Di vật của các chiến sĩ hy sinh trong vụ cháy - Ảnh: Báo An ninh thủ đô

Trước đó, theo chia sẻ thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào chiều ngày 3/8, Công an TP Hà Nội cho biết để ghi nhận và tri ân sự hy sinh dũng cảm của 3 chiến sĩ: Thượng tá Đặng Anh Quân, thượng úy Đỗ Đức Việt, hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, Đảng ủy và lãnh đạo Công an thành phố quyết định tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân.

Ban tổ chức tang lễ do giám đốc Công an TP Hà Nội làm trưởng ban. Lễ tang sẽ diễn ra từ 13h đến 17h ngày 5/8 (tức ngày 8 tháng bảy năm Nhâm Dần) tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng.

Sau khi công bố quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng nhất và quyết định của Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" và các quyết định khen thưởng, lễ viếng và lễ truy điệu, thi hài 3 liệt sĩ sẽ được đưa về Đài hóa thân Hoàn vũ Hà Nội để điện táng và sau đó an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hà Nội.