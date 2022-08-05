Ngay từ sớm, rất đông người thân và đồng đội của 3 liệt sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ (PCCC&CNCH) đã có mặt để làm lễ cầu siêu cho các anh. Lễ tang diễn ra trong sự tiếc thương vô hạn của người thân, đồng đội các chiến sỹ. Đau lòng hơn khi những người thân không cầm được nước mắt khi chứng kiến người con, người chồng, người cha, người em mình đã ra đi mãi mãi.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnam+/Thông tấn xã Việt Nam, vào ngày 5/8, để ghi nhận và tri ân sự hy sinh của 3 liệt sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an quận Cầu Giấy, Đảng ủy và lãnh đạo Công an TP Hà Nội quyết định tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân. Trưởng Ban Tổ chức lễ tang là Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Từ 7h đến 9h sáng 5/8 tại Bệnh viện 198 (phố Trần Bình, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội): Đưa thi hài 3 liệt sĩ từ bệnh viện qua nhà riêng và về Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Theo chia sẻ thông tin từ báo Dân Trí, thời gian, địa điểm, chương trình tổ chức lễ tang Thượng tá Đặng Anh Quân (Đội trưởng), Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc như sau:

Cụ thể, thi hài 3 liệt sĩ sẽ được di chuyển qua các cung đường: Bệnh viện 198 - Trần Bình - Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh - Chùa Láng - Láng - Kim Mã - Nguyễn Thái Học - Phan Bội Châu - Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tông - Tăng Bạt Hổ - Nhà tang lễ quốc gia;

Bệnh viện 198 - Trần Bình - Hồ Tùng Mậu - Xuân Thủy - Nguyễn Phong Sắc - Hoàng Quốc Việt - Nghĩa Tân - Tô Hiệu - Nguyễn Văn Huyên - Nguyễn Khánh Toàn - Đào Tấn - Kim Mã - Nguyễn Thái Học - Phan Bội Châu - Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tông - Tăng Bạt Hổ - Nhà tang lễ quốc gia;

Bệnh viện 198 - Trần Bình - Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Trần Phú - Quang Trung - Văn La - Quang Trung - Trần Phú - Nguyễn Trãi - Tây Sơn - Nguyễn Lương Bằng - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học - Phan Bội Châu - Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tông - Tăng Bạt Hổ - Nhà tang lễ quốc gia.

Từ 13h đến 17h cùng ngày tại Nhà tang lễ quốc gia sẽ diễn ra lễ công bố quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất của Chủ tịch nước và quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ cho 3 liệt sĩ; sau đó là lễ viếng và lễ truy điệu.

Công an Hà Nội cho biết thêm, lúc 17h cùng ngày lực lượng chức năng sẽ dẫn đoàn di quan từ Nhà tang lễ quốc gia đi Đài hóa thân Hoàn Vũ (Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội) theo tuyến đường: Nhà tang lễ quốc gia - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông - Lý Thường Kiệt - Lê Duẩn - Giải Phóng - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - vào Nghĩa trang Văn Điển.

Trong các ngày 6/8, 7/8 và 9/8, từ 6h đến 12h, Ban tổ chức và gia đình tiếp nhận tro cốt 3 liệt sĩ tại nghĩa trang Văn Điển và xuất phát đi an táng tại nghĩa trang liệt sĩ TP Hà Nội (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) theo tuyến đường: Nghĩa trang Văn Điển - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phùng Hưng - Trần Phú - Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Phạm Hùng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Tây Tựu - nghĩa trang liệt sĩ TP Hà Nội.