Theo chia sẻ thông tin từ Vietnam+/Thông tấn xã Việt Nam, vào ngày 5/8, để ghi nhận và tri ân sự hy sinh của 3 liệt sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an quận Cầu Giấy, Đảng ủy và lãnh đạo Công an TP Hà Nội quyết định tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân. Trưởng Ban Tổ chức lễ tang là Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc - Ảnh: Báo Dân Trí

Ngay từ sớm, rất đông người thân và đồng đội của 3 liệt sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ (PCCC&CNCH) đã có mặt để làm lễ cầu siêu cho các anh. Lễ tang diễn ra trong sự tiếc thương vô hạn của người thân, đồng đội các chiến sỹ. Đau lòng hơn khi những người thân không cầm được nước mắt khi chứng kiến người con, người chồng, người cha, người em mình đã ra đi mãi mãi.