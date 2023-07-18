Trưởng thôn 46 tuổi ở Hà Tĩnh đỗ tốt nghiệp THPT 2023 với số điểm 25,35

Xã hội 18/07/2023 10:34

Thí sinh đặc biệt đã có được tấm bằng tốt nghiệp THPT ở tuổi 46 với số điểm Toán 6,6; Ngữ văn 5,25; Địa lý 6,75 và Lịch sử 6,75.

Theo thông tin từ VTC News, thí sinh lớn tuổi nhất tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 tại Hà Tĩnh đã đỗ tốt nghiệp với số điểm 25,35. Đó chính là ông Đặng Văn Ảnh (46 tuổi), Trưởng thôn Liên Tài Năng xã Tùng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh đạt điểm Toán 6,6; Ngữ văn 5,25; Địa lý 6,75 và Lịch sử 6,75. Với số điểm này, thí sinh Đặng Văn Ảnh đã có được tấm bằng tốt nghiệp THPT ở tuổi 46.

Về lý do tham gia kỳ thi trước đó, ông Ảnh nói trước đây gia đình khó khăn, không có điều kiện để con cái học hành nên rất “thèm” đi học và ước mơ lấy được bằng cấp 3.

Trưởng thôn 46 tuổi ở Hà Tĩnh đỗ tốt nghiệp THPT 2023 với số điểm 25,35 - Ảnh 1

Ông Đặng Văn Ảnh tại kỳ thi THPT Quốc gia 2023. (Ảnh: VTC News)

Sáng 18-7, Bộ GD&ĐT đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Theo thông tin từ báo Pháp Luật TPHCM kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, cả nước có 16.366 điểm 10 ở 9 môn thi, trong đó môn giáo dục công dân dẫn đầu với 14.693 điểm 10.

Phân tích từ phổ điểm thi cho thấy, so với năm 2022, điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tăng kỷ lục, dẫn đầu là môn giáo dục công dân.

Trưởng thôn 46 tuổi ở Hà Tĩnh đỗ tốt nghiệp THPT 2023 với số điểm 25,35 - Ảnh 2

Biểu đồ so sánh điểm 10 các môn thi tốt nghiệp năm 2022 và 2023. Ảnh PLO

Sau khi biết điểm thi, thí sinh muốn phúc khảo bài thi sẽ nộp hồ sơ từ 18-7 đến hết ngày 27-7 tại các đơn vị đăng ký dự thi.

Chậm nhất ngày 5-8 sẽ hoàn thành công tác tổ chức phúc khảo bài thi và công bố kết quả.

Song song với thời gian này, từ ngày 10-7 đến 17 giờ ngày 30-7, thí sinh chính thức thực hiện đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (không giới hạn số lần).

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