Trưởng công an xã bị bắt quả tang đi nhà nghỉ với vợ bạn: UBND huyện ra quyết định

Liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Văn Quân, Trưởng công an xã Phong Lộc, huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa) ngoại tình với vợ bạn thân bị bắt gặp, UBND huyện đã đưa ra quyết định đình chỉ công tác tạm thời.

Theo quyết định được ông Nguyễn Văn Luệ, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa) ký vào ngày 24/5 vừa qua, ông Nguyễn Văn Quân sẽ bị đình chỉ công tác 15 ngày.

UBND huyện quyết định đình chỉ công tác của ông Quân để làm rõ đơn tố cáo của người chồng bắt quả tang vợ mình và ông Quân ngoại tình trong nhà nghỉ.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 17/5 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một cặp đôi bị bắt gặp trong nhà nghỉ. Theo đó sự việc xảy ra vào ngày 11/5, người đàn ông trong đoạn clip là ông Nguyễn Văn Quân, Trưởng công an xã Phong Lộc.

Ông Quân bị bắt gặp vào nhà nghỉ với vợ bạn - Ảnh: Internet

Người phụ nữ là bà M.T.T, vợ của ông V.V.T. Ông T. và Quân là bạn thân với nhau. Theo phản ánh của ông T., vợ ông và ông Quân trước đó đã quan hệ nhiều lần với nhau. Ông đã khuyên nhủ nhiều nhưng họ vẫn tiếp tục qua lại.

Cách đây không lâu, ông T. có chia sẻ với các cơ quan báo chí rằng từ lúc xảy ra sự việc đến nay, vợ ông chỉ im lặng không nói gì. Ông đang chờ một lời xin lỗi từ vợ mình và sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm nếu bà T. biết hối cải và muốn quay lại.

Trưởng công an xã bị bắt quả tang vào nhà nghỉ với vợ người khác: Lộ thông tin bất ngờ Liên quan đến vụ việc Trưởng công an xã Phong Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) vào nhà nghỉ với vợ người khác, Chủ tịch UBND xã này vừa lên tiếng cung cấp thêm nhiều thông tin bất ngờ.

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